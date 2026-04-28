La gestión del crematorio que dejaba restos sin incinerar fue privatizada por los gobiernos de izquierda de San Fernando

La gestión del tanatorio municipal de San Fernando de Henares, donde se precintó, tras inspección, el horno crematorio por dejar restos mortales sin incinerar que acababan en la basura y no llegaban a las familias, fue privatizada por los gobiernos de IU y renovada por los del PSOE que gobiernan la localidad desde hace años, ahora con Javier Corpa Rubio como alcalde con mayoría absoluta.

Hace dos años, el gobierno socialista de San Fernando de Henares adjudicó por procedimiento abierto a la empresa Dopico Berenguer Complutense S.L. la gestión de los servicios de inhumación, exhumación, cremación, velatorio y gestión administrativa en los cementerios y tanatorio/crematorio municipales de la localidad del este de la Comunidad de Madrid. Cabe destacar que el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha criticado en repetidas ocasiones al Partido Popular por privatizar la gestión de servicios públicos, tal y como el Ayuntamiento de San Fernando de Henares optó por hacer con sus tanatorios.

Tal y como se puede leer en la documentación oficial de la adjudicación, con fecha el 28 de noviembre de 2024, se deja constancia de que «el servicio se prestará mediante la asistencia de los medios humanos y materiales necesarios para inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, reducción de restos, limpieza de los cementerios y edificio funerario y gestión de los servicios del cementerio y tanatorio-crematorio y de la documentación administrativa, de acuerdo con la normativa existente». Se actualizaba, de esta forma, una privatización que comenzó en la década de los 2000, con gobiernos de Izquierda Unida en la localidad madrileña.

La privatización de la gestión del tanatorio municipal de San Fernando de Henares ha acabado en escándalo, debido a la rotura del horno crematorio, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, que provocaba que parte de los cuerpos de los fallecidos cayeran sin incinerar por los agujeros del mismo, haciendo que los familiares de los difuntos no pudieran recibir las cenizas completas de sus allegados.

El PSOE, que se ha mostrado en contra de la privatización de la gestión de servicios públicos, práctica habitual del PP, adjudicó a Dopico Berenguer Complutense S.L. la administración del tanatorio crematorio de San Fernando, donde se han producido los sucesos. Debido a la rotura del horno, los restos se caían y terminaban, tras ser rastrillados, en bolsas de basura y no incinerados como el tanatorio compromete con los familiares de los fallecidos.

Denuncias e inspección

Una denuncia presentada ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que los hechos venían dándose desde hace meses, y aporta pruebas gráficas de la avería del horno crematorio del tanatorio de San Fernando de Henares. La acusación también explica que es «bastante posible» que se hayan «mezclado restos humanos de unos fallecidos con otros y se hayan entregado a las familias equivocadas» y se habla de «situación irregular» que estaría vulnerando la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria y el debido respeto a los restos de los fallecidos.

El horno crematorio del tanatorio ya ha sido reparado y se encuentra actualmente en funcionamiento, si bien una inspectora de Sanidad de la Comunidad de Madrid se presentó en el centro horas después de la recepción de la denuncia anónima. Tras inspeccionar el horno crematorio, levantó acta y precintó las instalaciones.