Los resultados del primer trimestre de 2026 de Mapfre han mostrado debilidad en primas y un resultado técnico por debajo de estimaciones, con un beneficio neto un -4% frente a lo esperado por Renta 4 y en línea con el consenso.

Las primas totales retroceden un -2,2% interanual (vs +2,3% R4e y +2% consenso; -0,2% en euros constantes).

Las primas decepcionan a los analistas

En No Vida caen un -3% i.a. (vs 0% R4e y +2% consenso), afectadas por seguros generales (-3,3%), Autos (-1%) y reaseguro No Vida (-6,5%), sin compensarse completamente con el crecimiento en Accidentes y Salud (+5,3%).

En Vida, las primas disminuyen un -0,6% i.a. (vs +11% R4e y +3% consenso), lastradas por Vida Ahorro (-5%).

En términos de rentabilidad, el ROE alcanza el 12,9% (vs 12,4% en 2025), o 13,8% ajustado (vs 13,3%), en línea con los objetivos del grupo (11%-12% de media 2024-26 y >13% en 2026).

El ratio combinado se sitúa en el 93,2% (vs 92,2% en 2025), por encima de nuestras estimaciones (92,2%) y del consenso (92,8%), pero dentro del rango objetivo 2026 (93%-94%).

El deterioro interanual (-0,9 pp) se explica por un aumento de la ratio de gastos (+3 pp), parcialmente compensado por la mejora en la siniestralidad (+2,6 pp).

Abono del dividendo

La compañía abonará el próximo 28 de mayo un dividendo complementario de 0,11 euros brutos por acción.

La distribución de este dividendo fue aprobada por la junta general de accionistas celebrada el pasado 13 de marzo y se aplicará a todas las acciones con derecho a percibirlo, ajustándose proporcionalmente el importe correspondiente a los títulos en autocartera.

De este modo, el pago total con cargo a los resultados del pasado ejercicio se eleva a los 0,18 euros, al sumar a los 0,11 euros del próximo mes de mayo, el pago ya realizado de un dividendo de 0,07 euros.

Así, el ‘pay-out’ –porcentaje del beneficio que se destina a dividendos– se eleva hasta el 51,4%.

Este nivel de reparto supone que entre ambos dividendos, Mapfre distribuirá entre los titulares de acciones 554 millones de euros.

En este sentido, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ya argumentó durante su intervención en la Junta que esta retribución «es coherente con el compromiso firme de la compañía con sus accionistas y con su capacidad de generar caja de forma constante».

El pago se efectuará conforme a las normas de funcionamiento vigentes del servicio de registro, compensación y liquidación de valores gestionado por Iberclear, actuando como agente de pago Banco Santander.

En este contexto, el calendario fijado para el abono del dividendo establece que el 25 de mayo será el último día en el que las acciones cotizarán con derecho a percibirlo. A partir del 26 de mayo, los títulos se negociarán ya sin ese derecho.

Asimismo, el 27 de mayo se determinará qué accionistas tienen derecho a cobrar el dividendo, al fijarse en esa fecha el registro de titulares.