Abril, el mes clave para la banca: resultados, dividendos y BCE 

Abril abre la temporada de resultados del primer trimestre de 2026 de la banca española, en un contexto marcado por el reparto de dividendos entre las principales entidades y la atención del mercado puesta en el Banco Central Europeo (BCE), que celebrará su reunión a finales de mes.

En este sentido, si el BCE sube los tipos el 30 de abril (algo que ya descuenta el mercado), la bolsa podría seguir favoreciendo al sector bancario.

En Europa y Reino Unido los datos de inflación están por encima de lo esperado, pero todo dependerá de las próximas semanas.

El BCE puede verse empujado a endurecer el tono por el crecimiento de la inflación y más después de que los precios del petróleo repunten por encima del objetivo marcado.

La principal preocupación es saber si es un evento transitorio o de mayor plazo, aunque el mercado descuenta hasta tres subidas de tipos este año.

El BCE, además, tiene un mandato centrado en la estabilidad de precios, lo que le obliga a reaccionar antes si teme efectos de segunda ronda.

Qué pasa si el BCE sube los tipos

Ahí aparece una diferencia importante con la Reserva Federal estadounidense (FED), que presenta un mandato dual entre la estabilidad de precios y el máximo empleo. Eso significa que, ante un shock que eleva la inflación pero también amenaza la actividad y el mercado laboral, su reacción puede ser menos lineal.

En un escenario de fuerte deterioro del crecimiento, la FED podría tolerar algo más de inflación o incluso priorizar el ciclo económico antes que una respuesta automática sólo por el lado de los precios, teniendo en cuenta que, además, aunque los precios crezcan, es un país exportador neto de energía.

Dicho esto, la única de las decisiones que tienen claro los analistas es que la FED mantendrá los tipos sin cambios el 29 de abril. Es en principio la última bajo el mandato de Jerome Powell.

Además, los datos de empleo parecen ir debilitándose poco a poco y los expertos creen que el siguiente movimiento sería un recorte de tipos antes que una subida de los mismos.

Volviendo a Europa, y con la expectativa de una subida de tipos, los bancos españoles aparecen entre los más beneficiados en potencia.

Caixabank paga el dividendo más alto

En este mes los grandes protagonistas son BBVA, Caixabank y Bankinter. El calendario arranca con el dividendo de Bankinter, el día 2 de abril, de más de 0,15 euros brutos por acción.

El 9 de abril le sigue CaixaBank, que abonará un dividendo de aproximadamente 0,33 euros por acción. Un día después, el 10 de abril, será el turno de BBVA, que pagará 0,60 euros por acción, uno de los más elevados del sector.

Por su parte, el Banco Santander realizará su pago el 5 de mayo, con un dividendo de 0,125 euros por acción.

En cuanto a la presentación de resultados, casi todos los bancos van en línea con la reunión de la FED y el BCE (entre el 29 y el 30 de abril). Bankinter se adelanta y presenta resultados la semana del 24 de abril.