La AEMET alerta de nuevas masas de aire cálido: España afronta un nuevo episodio de calor extremo

España afronta un nuevo episodio de calor extremo, la AEMET alerta de nuevas masas de aire cálido. La llega de un nuevo fenómeno que sumará grados a un verano en el que pensábamos que los termómetros no podrían parar de sumar, nos llevará a un punto de no retorno. Se avecina una situación que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado tener unas cifras de este tipo.

Nada más empezar un mes de julio en el que quizás tocará empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede llevarnos a pensar en lo peor de este tipo de episodios. Cuando nos enfrentamos a una ola de calor, deberemos estar preparados para casi todo, los termómetros no pararán de subir y lo harán de tal forma que nos alejarán de ese verano de noches fresquitas o de días en los que podríamos salir a realizar actividades al aire libre. Las alertas estarán activadas en estas jornadas en las que realmente parecerá que hemos entrado en lo peor de estas fechas en las que nos acercamos a la temida canícula.

La alerta de la AEMET ante la llegada de nuevas masas de aire cálido

Esta previsión de la AEMET nos sumerge en lo peor de una temporada en la que vamos a ver llegar unas masas de aire cálido que pueden cambiarlo todo. Tocará prepararse para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos hará ver esta situación en la que cada pequeño gesto cuenta. Una previsión del tiempo que nos advierte antes de que empiece un nuevo episodio que hará subir de nuevo las temperaturas durante mucho más tiempo del que esperaríamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que vamos a volver a lo peor de un verano en el que salir a la calle en las horas centrales del día se convierte en un riesgo. Hay que prepararse para sobrellevar unos días en los que se puede llegar a los 40ºC o cerca de esta cifra en algunas comunidades por el día y tendremos unas noches en las que no vamos a bajar de los 25, siendo casi imposible dormir bien.

España afronta un nuevo episodio de calor extremo

Un nuevo episodio de calor extremo es ya una realidad en España, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada gesto puede ser esencial que tengamos en consideración en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde Meteored: «La atmósfera seguirá mostrándose muy dinámica a lo largo de esta semana en España. Por un lado, las tormentas volverán a desarrollarse durante las tardes en amplias zonas del interior y del este peninsular, pudiendo ser localmente intensas y estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Por otro, el calor continuará apretando en el sur y oeste de la Península. De hecho, en este inicio las temperaturas podrían alcanzar o incluso superar los 38-40 ºC en puntos del valle del Guadalquivir, extremo occidental de Andalucía, principales valles de Extremadura y zonas del oeste de Castilla-La Mancha».

Siguiendo con la misma explicación: «A finales de semana una masa de aire anormalmente cálida para la época y asociada a una dorsal se instalará sobre España. Se podría configurar un nuevo domo de calor, con una dana al oeste que puede reforzar la entrada de aire muy cálido. Sin embargo, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio de patrón de cara al próximo fin de semana, con la posible formación de un domo de calor que dispararía aún más las temperaturas en buena parte del país».

Las altas temperaturas serán una realidad en estos días: «Según los mapas, la dorsal subtropical se instalará sobre la Península Ibérica y el entorno del Atlántico nororiental, asociada a un potente anticiclón que favorecerá la estabilización de la atmósfera y un ascenso progresivo de las temperaturas. Además, podría descolgarse una pequeña dana al oeste peninsular, lo que reforzaría la advección cálida».

No sólo los días serán peligrosos, también las noches: «El calor no dará tregua ni siquiera durante la madrugada. A medida que el posible domo de calor se afiance sobre la Península, las temperaturas nocturnas también experimentarán un acusado ascenso, favoreciendo la aparición de noches tropicales, mínimas iguales o superiores a 20 ºC, en buena parte del territorio. Lo más llamativo será la extensión de las noches tórridas, aquellas en las que los termómetros muestren valores que no desciendan de los 25 ºC. Según las últimas salidas del modelo europeo, entre el domingo y el martes podrían registrarse mínimas superiores a este umbral en amplias áreas del cuadrante suroccidental, especialmente en Extremadura, el valle del Guadalquivir y numerosos sectores de Castilla-La Mancha. Estas temperaturas también podrían darse en puntos del litoral mediterráneo, donde la elevada temperatura del mar dificultará el refrescamiento nocturno. En ciudades como Sevilla, Córdoba, Badajoz o Toledo las mínimas podrían situarse localmente entre los 25 y 27 ºC, incrementando notablemente la sensación de bochorno y el estrés térmico durante las horas nocturnas».