AEMET prevé un día poco nuboso y fresco en Castilla y León con viento del noreste

El tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León para hoy, 1 de julio de 2026, se presenta poco nuboso, salvo en el extremo norte donde se esperan intervalos de nubes bajas y la posibilidad de alguna nube de evolución diurna en montaña. Las temperaturas descenderán ligeramente, pudiendo ser moderado o notable en las máximas en las zonas del norte y este. Además, el viento soplará del noreste de forma floja o moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 1 de julio

Cielo nublado con calor y viento ligero en León

El cielo de León se presenta hoy como un lienzo de nubes suaves, mientras el sol aparecerá lentamente como un tímido invitado al amanecer. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 28 grados, la mañana se sentirá fresca y llevadera, aunque el viento del noreste soplará ligero a unos 10 km/h. La sensación térmica podría elevarse hasta los 29, así que un abrigo ligero no vendrá mal al madrugar. No se anticipan lluvias, lo que deja la jornada abierta a un espléndido desarrollo.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará cálido, alcanzando los 27 grados. La memoria del viento seguirá marcando su presencia, aunque sin la fuerza arrolladora de otros días. Con la humedad relativa en un 20%, podemos esperar un ambiente más seco y agradable. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 22:03, León tendrá la fortuna de disfrutar de un día sin sobresaltos meteorológicos, ideal para salir y disfrutar de la Plaza Mayor o un paseo por el Parque de la Candamia.

Zamora: nubes y viento agitado durante el día

El aire en Zamora despierta cargado de expectativas y una ligera brisa que anticipa cambios. Las nubes cubren el cielo, creando un manto gris que promete inestabilidad a lo largo del día, con temperaturas que se moverán entre 17 y 33 grados. Por la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad de 20 km/h, poniendo en movimiento los árboles y dejando entrever un día que empezará tranquilo, pero que no tardará en mostrar su carácter variable.

A medida que avance la tarde, se intensificará el viento, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h que añadirán un matiz de inquietud. Aunque no se esperan lluvias durante la jornada, la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente con una humedad que podría llegar al 70%. Es un día ideal para no olvidar el paraguas, por si acaso y estar preparado para una tarde que seguramente se sentirá más calurosa.

En la ciudad de Salamanca, ambiente ideal para disfrutar al aire libre

Este día en Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado, luciendo una fresca temperatura de 15°C que, con la sensación térmica, se siente similar. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará los 33°C, pero la humedad se mantendrá en un 20%, lo que proporciona un ambiente bastante confortable. Las brisas del noreste, que soplan a una velocidad de 20 km/h, ayudarán a que el calor sea más llevadero.

En la tarde, el cielo seguirá claro, lo que promete horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:58. No se esperan lluvias a lo largo del día y la sensación térmica no variará demasiado respecto a la temperatura real, haciendo de esta una jornada de verano ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados y aunque habrá algo de viento, este será leve, creando un ambiente agradable y sin riesgo de lluvia.

Perfecto para dar un paseo al aire libre o disfrutar de una tarde tranquila en alguna terraza. La suavidad del día invita a relajarse y aprovechar el buen tiempo para realizar actividades diarias en la ciudad.

Cielo despejado y tarde soleada en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas, rondando los 12 grados. El viento del noreste sopla suavemente, creando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados, manteniendo la misma serenidad en el cielo y sin posibilidad de lluvia.

Con un tiempo tan favorable, este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Si planeas salir, no olvides llevar una prenda ligera y protegerte del sol, que estará radiante durante la tarde.

Palencia: mañana soleada con nubes y chubascos posibles

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondarán los 13 grados. A medida que avance el día, el mercurio irá en ascenso hasta alcanzar máximas de 27 grados en la tarde, con vientos del noreste soplando a 25 km/h que aportarán una agradable sensación.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que se prevén algunos cambios hacia la tarde-noche con cielos parcialmente nublados y la posibilidad de chubascos puntuales. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la jornada, especialmente cuando descienda la temperatura al caer la noche.

Agradable jornada soleada y tranquila en Ávila

El amanecer en Ávila presenta un cielo despejado, ideal para disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanza la mañana, el sol ganará fuerza y la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 15 grados por la tarde, junto a un viento suave del sureste que aportará una sensación térmica más cálida, llegando a los 33 grados.

Durante la tarde-noche, el tiempo se mantendrá estable, sin lluvias a la vista. Será un buen momento para salir a pasear; una camiseta ligera y unas gafas de sol serán perfectas para disfrutar del brillo sol.

Segovia: sol radiante y viento suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, ideal para disfrutar del inicio del día, con temperaturas frescas que rondan los 17°C. A medida que avance la mañana, el sol tomará protagonismo y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 32°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente del norte a 10 km/h, aportando un alivio agradable.

Sin embargo, es recomendable estar preparados, ya que se anticipan ráfagas de viento que podrían llegar a 10 km/h. La tarde podría traer consigo un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 75%, así que un poco de precaución no está de más. Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a un confortante 17°C.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar desde las 6:48. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando una sensación térmica que podría sentirse más cálida que el termómetro indica. La tarde promete ser cálida, con cielos igualmente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al exterior.

Con el sol en su punto más alto, los habitantes de Soria podrán disfrutar de una máxima de 25 grados, mientras que la refrescante brisa del noreste, soplando a 20 km/h, mantendrá el ambiente cómodo. La jornada contará con alrededor de 15 horas de luz, culminando con una hermosa puesta de sol a las 21:48. Un día ideal para aprovechar el aire libre, sin preocuparnos por posibles lluvias, ya que la probabilidad de que ocurran es realmente baja.