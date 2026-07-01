Nuboso o cubierto predominará en toda la provincia, con brumas y bancos de niebla en zonas montañosas. Se esperan lluvias débiles y lloviznas, sobre todo en Bilbao y el interior, con temperaturas en ligero descenso. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Chubascos y humedad en aumento durante el día

La jornada en Bilbao promete estar marcada por un cielo que se despereza lento, con nubes grises que amenazan con acompañarnos durante gran parte del día. Desde hace unas horas, la lluvia ha decidido hacerse presente con fuerza, especialmente hasta el mediodía, lo que puede hacer que algunos se vean sorprendidos por chubascos intermitentes. A medida que avanzan las horas, el viento del norte soplará a una agradable brisa de 15 km/h, aunque no será lo suficientemente intenso para resultar incómodo. La temperatura mínima apenas alcanzará los 17 grados, mientras que a lo largo del día nos llevaremos una sensación térmica de hasta 24 grados en los momentos más cálidos.

Ya por la tarde, el ambiente se sentirá más pesado con un incremento en la humedad, que rondará el 85%. A medida que la tarde se transforma en noche, el riesgo de lluvias se mantendrá presente y es probable que la lluvia vuelva a hacerse notar antes de que el sol se despida en el horizonte, a las 21:55. Con la luz del día que no escasea, será un momento propicio para disfrutar de lo que queda del verano, aunque con el paraguas a mano, ¡por si acaso!

Cielo cambiante con lluvias y viento en Baracaldo

Las nubes grises se arremolinan sobre Baracaldo, presagiando un día movido y cambiante. Esta mañana, los cielos ofrecerán un baile de claros y oscuros mientras las lluvias se hacen notar desde primeras horas, una situación que podría alterar el habitual ritmo de la jornada. La temperatura mínima se situará en 18°C, pero un descenso notable está en el horizonte.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia alcanza cifras elevadas, con un 95% de posibilidades, mientras que el viento se reforzará, alcanzando ráfagas de hasta 80 km/h. Con una sensación térmica máxima de 24°C y una humedad que puede llegar al 80%, será aconsejable salir bien preparado; no olvide llevar su paraguas y una chaqueta ligera.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

La jornada en Guecho amanece con un ambiente muy húmedo y un cielo cubierto, factores que anticipan un día de lluvia casi asegurada. Con un 95% de probabilidad de lluvias durante la madrugada hasta el mediodía, es recomendable llevar paraguas al salir. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 24°C, pero con la sensación térmica alcanzando un máximo de 24°C. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, llegando al 90% y el cielo seguirá parcialmente nublado. El viento, aunque moderado, podría presentar ráfagas de hasta 30 km/h, por lo que es aconsejable tener precaución en áreas expuestas.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando picos del 75%, lo que contribuirá a un ambiente pesado. A las 06:35 el sol hará su aparición y aunque se espera que se esconda de nuevo antes de las 21:56, los habitantes de Guecho disfrutarán de unas 15 horas de luz durante esta jornada variable. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica baje a niveles más frescos, así que es mejor estar preparados para un día lleno de sorpresas meteorológicas.

Santurce: cielo nublado y ambiente tranquilo

La mañana transcurrirá con un cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 18 y 24 grados. A lo largo de la tarde, se prevén condiciones similares, con ligera posibilidad de lluvia, aunque el tiempo se mantendrá estable con vientos suaves que no superarán los 20 km/h.

Un día así es ideal para disfrutar de un paseo por el vecindario o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Así que, si tienes planes, ¡sal y disfruta de lo que Santurce tiene para ofrecer!

Cielo cubierto con lluvia intensa en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto, donde la probabilidad de lluvia será alta desde la madrugada, creando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados. A medida que avance el día, la lluvia se intensificará especialmente por la tarde-noche, lo que podría hacer necesarias las paraguas y chaquetas.

Con vientos suaves del norte que llegarán a 15 km/h, es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y la humedad. A pesar de las nubes y las posibles lluvias, la sensación térmica se mantendrá agradable, así que no olvides un paseo corto bajo la lluvia, ¡puede ser revitalizante!