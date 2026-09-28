Hace 40 años lo hacía todo el mundo el día de la limpieza y hoy pueden multarte con 750€: Madrid fue pionera en los 80

Hay costumbres ochenteras que por desgracia han desaparecido, pero algunas tiene sentido que ya no las hagamos. Por ejemplo, sacudir las alfombras por la ventana cuando limpiábamos en casa. Hace 40 años era normal, pero hoy en día te pueden multar.

La razón es que la suciedad de la alfombra puede terminar sobre la acera, un balcón inferior o la ropa recién tendida del vecino. De hecho, aunque la costumbre se seguía viendo, en ciudades como Madrid lleva tiempo siendo ilegal.

La capital de España lo prohibió directamente en 1985, y las ordenanzas municipales de todo el país dejan claro que este truco de limpieza ya no se puede hacer. En la mayoría de casos es una infracción leve que puede costarte una multa de 750 euros.

Madrid ya prohibió sacudir las alfombras por las ventanas en los años 80

Hubo un tiempo en que sacudir las alfombras por las ventanas era un truco de limpieza normal, pero lo cierto es que en Madrid ya empezó a prohibirse durante los años ochenta.

Concretamente, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 31 de octubre de 1985 publicó la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de la capital.

Concretamente, en su artículo 131 prohibía las operaciones que pudieran ensuciar las calles y los espacios públicos. Entre los ejemplos mencionaba expresamente sacudir prendas o alfombras desde ventanas, balcones o terrazas hacia la vía pública.

Es decir, aunque por desgracia ha costado más eliminar este hábito de limpieza insalubre, lo cierto es que hace más de 40 años las ciudades españolas ya dieron pasos para acabar con él.

Qué dice la ley sobre limpiar las alfombras y los felpudos en la ventana de tu casa

En Madrid, el artículo 9.h de la Ordenanza 12/2022 de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular mantiene esa atención sobre las tareas domésticas que ensucian el exterior.

La prohibición comprende la suciedad causada por la limpieza de balcones y terrazas, además de la procedente de sacudir alfombras, prendas y objetos similares. En todo caso, lo sancionable es que la operación ensucie el espacio público.

En otros municipios son igual de restrictivos en sus ordenanzas de convivencia y civismo. Lo más habitual es prohibir la sacudida desde el balcón o la ventana hacia la calle. Normalmente se catalogan como infracciones leves y la multa va de 60 a 750 euros.

¿Cuál es la multa más grande que te pueden poner por sacudir suciedad por la ventana?

En España hay multas especialmente llamativas por conductas que, aunque no debemos hacer, quizás no son tan graves. Limpiar una alfombra en la ventana es un ejemplo claro.

No obstante, no es del todo cierto que puedan multarte con 3.000 euros por usar este truco de limpieza clásico en tu casa. Esa cantidad está reservada para infracciones muy graves.

En ningún caso te van a imponer esa multa sólo por sacudir una alfombrilla en tu balcón. Cometeríamos un error si por encontrar esa cantidad en el apartado de sanciones, pensáramos que es una opción real.

Además, hay formas de acabar con la suciedad mucho más eficientes. Por ejemplo, para quitar el polvo de una alfombra, puede utilizarse un aspirador o un cepillo adecuado al tejido y recoger después los residuos dentro de la vivienda. Si necesita un lavado, conviene revisar la etiqueta antes de mojarla o aplicar productos.