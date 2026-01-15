Trump quiere un ataque fulminante en Irán pero su equipo no puede garantizar el derrocamiento de Jamenei

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha informado a su equipo de seguridad nacional que desea que cualquier acción militar estadounidense que pudiera llevarse a cabo en Irán deber ser un ataque rápido y decisivo contra el régimen para evitar una guerra prolongada.

En respuesta a esta petición, sus asesores no han podido garantizar que un ataque provocaría el rápido derrocamiento de Ali Jamenei. Esto genera el temor a que si el régimen de terror de los ayatolás no colapsa habrá represalias iraníes en la región y sobre intereses de EEUU en la zona, según han asegurado hombres de Jamenei.

Por ello, Trump podría considerar realizar ataques limitados o selectivos sobre Irán en lugar de una operación a gran escala, manteniendo la opción de intensificar la ofensiva a futuro. En cualquier caso, no se ha tomado aún ninguna decisión, asegura también la cadena de TV estadounidense NBC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado horas antes que su administración ha recibido informes de que los asesinatos han cesado Irán y que «se verá cómo sigue el proceso».

«Fuentes muy importantes del otro lado nos lo han informado y señalan que los asesinatos han cesado y que no habrá ejecuciones», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca. «Espero que sea cierto». «Los asesinatos han cesado. Las ejecuciones han cesado», ha reiterado, y ha declinado revelar las fuentes por las que conoce este extremo.

Cuando se le ha preguntado si la intervención militar contra Irán ya no era una opción a emprender contra Irán, Trump ha dicho: «Vamos a ver cómo va el proceso. Pero recibimos una muy buena, muy buena declaración de personas que están enteradas de lo que está pasando».

Reino Unido evacúa a su personal diplomático de Teherán

Por otra parte, Reino Unido ha evacuado a su personal diplomático de la embajada en Teherán «debido a la situación de seguridad» que atraviesa el país.

«Debido a la situación de seguridad, el personal de Reino Unido ha sido temporalmente evacuado de Irán. Nuestra embajada sigue trabajando de forma remota», anuncia una alerta en la página web de la embajada británica.

El embajador de Reino Unido también habría dejado el país, según fuentes británicas citadas por el digital Politico.

La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales. La ONG Iran Human Rights ha elevado este miércoles a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido «muchos muertos», sin especificar la cifra.