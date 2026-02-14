Nadie lo vio venir, pero China movilizó en enero 1.400 barcos de pesca para crear una barrera artificial de 200 millas

China coordinó a mediados de enero la movilización de más de 1.400 barcos pesqueros para formar una gigantesca barrera artificial en el Mar de China Oriental.

Esta maniobra, planificada de manera discreta, pone de relieve la capacidad de Pekín para combinar recursos civiles con objetivos estratégicos en zonas de disputa marítima.

China moviliza barcos de pesca para formar una gigantesca barrera artificial en el Mar de China Oriental

Según informan la Agenzia Nova y The New York Times, la flota pesquera dejó de lado temporalmente sus actividades normales y zarpó desde diferentes puertos para concentrarse en un área marítima de más de 200 millas.

La densidad de los barcos fue tan elevada que incluso algunos buques comerciales tuvieron que alterar sus rutas, zigzagueando para evitar colisiones con la flotilla.

No se trata de un hecho aislado. En diciembre, concretamente el 25 (día de Navidad), se registró un patrón similar: dos formaciones paralelas de buques pesqueros chinos se extendieron más de 466 kilómetros, adoptando una disposición en «L» invertida.

Los analistas señalan que estas maniobras evidencian que China no solo refuerza su presencia en los mares, sino que también entrena a su flota civil para operaciones coordinadas de carácter estratégico.

Estos son algunos de los objetivos estratégicos de la flota civil china en maniobras navales

Los expertos marítimos destacan que estas formaciones cumplen varias funciones tácticas. Éstas son algunas de las más destacadas:

Control de áreas disputadas: la concentración de barcos permite obstaculizar el paso de embarcaciones extranjeras en zonas sensibles.

la concentración de barcos permite obstaculizar el paso de embarcaciones extranjeras en zonas sensibles. Prueba de coordinación logística: reunir rápidamente más de mil embarcaciones demuestra un control centralizado avanzado.

reunir rápidamente más de mil embarcaciones demuestra un control centralizado avanzado. Presión política sin conflicto militar: la maniobra envía un mensaje a países rivales sin necesidad de desplegar fuerzas armadas convencionales.

El uso de barcos pesqueros con fines estratégicos refleja cómo Pekín difumina la línea entre actividad civil y militar, proyectando poder marítimo sin recurrir directamente a la armada.

Qué implicaciones puede tener la barrera artificial china para la seguridad marítima regional

Analistas en seguridad marítima advierten que este tipo de maniobras puede alterar la navegación comercial y militar en la región. La creación de barreras flotantes a gran escala evidencia la intención del gobierno chino de consolidar su influencia en aguas disputadas, especialmente frente a Japón, Taiwán y Filipinas.

Además, la integración de recursos civiles en operaciones estratégicas señala un cambio en la manera de planificar conflictos, mezclando elementos económicos, civiles y militares en un solo movimiento táctico.

La operación del 11 de enero y la maniobra de diciembre demuestran que China ha alcanzado un nivel de coordinación marítima poco visto, utilizando su flota civil como extensión de su estrategia militar.

Para los observadores internacionales, estas maniobras reflejan una combinación de planificación logística, innovación estratégica y proyección de poder que marca un precedente en el control de territorios marítimos.

Según detalló The New York Times, el despliegue fue monitorizado mediante imágenes satelitales y datos de tráfico marítimo, mientras que la Agenzia Nova subrayó que estas acciones se enmarcan en la estrategia de «milicia marítima» impulsada por Pekín en los últimos años.