Parece ciencia-ficción, pero va en serio: quieren construir una pared de 80 km bajo el mar para salvar un glaciar

El cambio climático ha llevado a la ciencia a explorar soluciones cada vez más audaces y sorprendentes.

Una de las más recientes es la propuesta de construir un muro submarino de 80 kilómetros para proteger el glaciar Thwaites en la Antártida, conocido como el «Juicio Final» por su potencial de elevar drásticamente el nivel del mar si se derrite.

Lo que parece un proyecto de ciencia-ficción podría ser la última esperanza para frenar el aumento global del océano.

Glaciar Thwaites: cómo un muro submarino podría frenar su deshielo

El proyecto consiste en erigir un muro de aproximadamente 80 kilómetros para bloquear la entrada de aguas cálidas hacia la base del glaciar Thwaites.

Esta iniciativa forma parte del Seabed Anchored Curtain Project.

La estructura actuaría como un dique submarino, evitando que las corrientes marinas calientes aceleren su desintegración. Este glaciar es crítico porque su colapso podría contribuir hasta más de medio metro al nivel del mar a nivel global, afectando directamente a ciudades costeras en todo el mundo, tal y como informa Diario AS.

El coste de esta obra se estima en 50.000 millones de euros, convirtiéndose en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia. La construcción requeriría tecnologías avanzadas para cimentar estructuras en aguas profundas y materiales capaces de soportar presiones extremas y temperaturas bajo cero.

Diseño y funcionamiento del muro submarino

El muro no detendría completamente el glaciar, sino que limitaría el flujo de agua caliente que socava su base. Éstas son algunas de las características que podría tener su diseño:

Secciones móviles para adaptarse a los cambios del hielo y las corrientes.

Sensores submarinos para monitorizar movimientos del glaciar y variaciones de temperatura.

Materiales reforzados capaces de resistir la erosión constante de agua y hielo.

Cada año que se retrase el deshielo de Thwaites representa un alivio significativo para las regiones vulnerables a inundaciones, comprando tiempo para medidas de adaptación.

Retos y riesgos de la construcción de un muro submarino en la Antártida

A pesar de su potencial, el plan se enfrenta a numerosas críticas. Algunos científicos advierten que la ingeniería en un entorno tan extremo podría generar problemas imprevistos, como alteraciones en las corrientes locales o impactos ecológicos sobre la fauna marina.

Además, el alto coste y la logística del proyecto requieren cooperación internacional y financiamiento sostenido.

Otros expertos recuerdan que, aunque un muro puede retrasar el colapso del glaciar, no sustituye la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La acción climática sigue siendo clave para evitar que la temperatura global continúe subiendo y provoque desastres adicionales.

Beneficios esperados de proteger el glaciar Thwaites

Si se implementa correctamente, el muro podría tener estas numerosas ventajas:

Retrasar el deshielo masivo y el aumento del nivel del mar.

Proteger ecosistemas marinos sensibles.

Servir como modelo para futuras infraestructuras de mitigación en regiones polares.

El glaciar Thwaites como prueba de soluciones extremas al cambio climático

El glaciar Thwaites de la Antártida evidencia la magnitud del desafío del cambio climático y la necesidad de soluciones radicales.

Construir un muro submarino de 80 kilómetros plantea retos de ingeniería sin precedentes, además de preguntas éticas y económicas sobre cómo invertir en la protección del planeta.