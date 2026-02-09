Parece Parque Jurásico pero es real: hallan un dinosaurio de 28 metros fuera de toda lógica

Paleontólogos de todo el mundo han puesto la atención en el hallazgo de nuevo y colosal dinosaurio en China, ya que representa un avance relevante para el estudio de los grandes saurópodos asiáticos del Jurásico tardío. Este ejemplar ha sido descrito a partir de un conjunto de huesos que permiten situarlo dentro de un grupo muy particular de dinosaurios de cuello largo.

La investigación se enmarca en trabajos previos que han analizado la fauna de la Formación Suining, una unidad sedimentaria conocida por preservar restos en condiciones óptimas. La posición taxonómica del nuevo espécimen, junto con las características del entorno en el que fue enterrado, contribuye a esclarecer cómo se distribuían estas especies gigantes.

¿Cuál es el colosal dinosaurio de 28 metros que han descubierto en China?

El reciente estudio publicado en «Scientific Reports» presenta la descripción formal de Tongnanlong zhimingi, un saurópodo que los investigadores inscriben dentro de Mamenchisauridae, una familia caracterizada por cuellos especialmente prolongados.

La investigación se basa en un holotipo compuesto por tres vértebras dorsales, seis caudales, la cintura escapular y elementos del miembro posterior, piezas suficientes para establecer comparaciones métricas con ejemplares estrechamente emparentados.

Los restos salieron a la luz durante obras de construcción en el distrito de Tongnan, dentro de la Cuenca de Sichuan y fueron recuperados con un nivel de detalle que permitió analizar sus estructuras internas.

Entre las características más destacadas se encuentran las cavidades de aire en las vértebras y los complejos sistemas de refuerzo óseo, rasgos que muestran cómo estas especies reducían masa esquelética sin comprometer la estabilidad general.

La estimación de longitud total, obtenida mediante escalado proporcional con especies afines, sitúa al animal entre los 23 y 28 metros.

La amplitud del rango responde a la dificultad inherente de extrapolar medidas a partir de esqueletos incompletos, especialmente cuando el cuello, elemento clave en estos saurópodos, se conserva de forma fragmentaria en la mayoría de los hallazgos conocidos.

¿Cómo se midió el tamaño de este colosal dinosaurio?

El cálculo de dimensiones en un dinosaurio con restos parciales requiere la combinación de técnicas comparativas y márgenes de incertidumbre ajustados. En esta ocasión, el equipo responsable aplicó un método que promedia valores procedentes de especies próximas, atendiendo especialmente al tamaño de la escápula y la fíbula.

Estos huesos mantienen correlaciones fiables con la longitud corporal total dentro de los Mamenchisauridae, lo que permitió proponer un rango prudente. A su vez, los investigadores subrayan que la mayor parte de los cuellos de saurópodos célebres están incompletos, lo que complica cualquier reconstrucción anatómica.

Estudios recientes, como el publicado en PeerJ, han demostrado que incluso especímenes considerados icónicos presentan lagunas que condicionan las estimaciones finales. En el caso de Tongnanlong zhimingi, el enfoque consistió en establecer varias hipótesis de tamaño y descartar las más especulativas.

El resultado muestra que, aun seleccionando la opción más conservadora, este colosal dinosaurio se integraba entre los individuos de mayor porte conocidos en la región.

El análisis de las crestas neurales y de la arquitectura interna de las vértebras refuerza la idea de un animal adaptado estructuralmente para soportar un cuerpo muy alargado y de masa significativa sin comprometer movilidad ni respiración.

Mamenchisauridae y el lugar de este nuevo dinosaurio en el Jurásico

El encuadre de Tongnanlong zhimingi dentro de Mamenchisauridae permite revisar la diversidad de este grupo en la Cuenca de Sichuan.

Sus representantes comparten vértebras cervicales robustas, tejido óseo pneumático y un patrón evolutivo vinculado a la ampliación progresiva del alcance alimentario. El análisis filogenético sitúa al nuevo ejemplar más cerca de Mamenchisaurus que de Omeisaurus, lo que aporta datos sobre la distribución de linajes durante este periodo.

La Formación Suining ya había proporcionado restos relevantes, como Qijianglong guokr, otro saurópodo de cuello alargado procedente de estratos cercanos. La coexistencia de varias especies en un mismo intervalo temporal indica que la región albergaba una comunidad con múltiples nichos ecológicos.

Tongnanlong zhimingi añade un tamaño corporal mayor dentro de este conjunto, mostrando que diferentes estrategias anatómicas podían convivir en un mismo ecosistema.

La presencia de posibles mamenquisaúridos en África, como Wamweracaudia keranjei, respalda una dispersión más amplia de la familia durante el Jurásico tardío. Esta evidencia cuestiona la hipótesis de aislamiento asiático y sugiere redes biogeográficas más complejas de lo que se asumía en décadas anteriores.

El entorno del Tongnanlong zhimingi y lo que revelan los sedimentos

Los restos de Tongnanlong zhimingi proceden de la Formación Suining, una unidad compuesta por lutitas rojas y areniscas que indican un ambiente de lagos someros bajo un clima relativamente seco. Las texturas sedimentarias, como los ripples presentes en el estrato donde yacía el holotipo, apuntan a la orilla de un cuerpo de agua con episodios de sedimentación rápida.

El carácter casi articulado de los huesos sugiere un transporte mínimo antes del enterramiento, reforzando la relación entre el animal y el ambiente local.

La presencia conjunta de bivalvos de agua dulce, conchostracos y tortugas muestra un ecosistema variado, donde distintos organismos dependían de márgenes lacustres fluctuantes.

Este contexto aporta claves para entender cómo un organismo de tales proporciones podía sostener sus necesidades energéticas. Las zonas ribereñas probablemente concentraban la vegetación útil para estos saurópodos, mientras que la disponibilidad de espacio permitía el movimiento de animales de gran porte.