Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid de la Liga Este Rayo Vallecano - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 24 de la Liga y se jugará en el Estadio de Butarque El Atlético de Madrid necesita conseguir la victoria en este derbi madrileño después del último pinchazo liguero

El Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid están listos para protagonizar un auténtico partidazo en el Estadio de Butarque después de que se tuviera que retrasar un día este derbi debido al choque que los hombres del Cholo Simeone tenían que jugar en la Copa del Rey frente al Barcelona. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 24 de la Liga.

Horario del Rayo Vallecano – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid visita el campo del Rayo Vallecano para jugar el partido que corresponde a la jornada 24 de la Liga. Este derbi madrileño promete ser apasionante y finalmente, tras toda una semana de dudas, se acabará disputando en el Estadio de Butarque debido al mal estado del césped del campo de Vallecas. El conjunto local irá con todo para tratar de salir con todo para lograr una victoria que les permita salir de los puestos de descenso, mientras que los del Cholo Simeone esperan que no les pase factura el encuentro que han disputado este jueves frente al Barcelona en la Copa del Rey.

A qué hora es el partido de la Liga Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este emocionante Rayo Vallecano – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 24 de la competición liguera española para este domingo 15 de febrero. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este derbi madrileño entre vallecanos y colchoneros en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Butarque.

Dónde y cómo ver gratis el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Uno de los dos medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva diferentes encuentros de cada fecha del campeonato nacional fue Dazn. Este Rayo Vallecano – Atlético de Madrid de la jornada 24 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Esto significa que es un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar todo lo que suceda en el Estadio de Butarque, por lo que este derbi madrileño no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro de la franja roja en el pecho, de los rojiblancos y los amantes del fútbol español en general también deben saber que tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 24 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También pondrán a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de Butarque.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este derbi madrileño de la jornada 24 de la Liga. Una vez suene el pitido final en el Estadio de Butarque publicaremos la crónica de este frenético Rayo Vallecano – Atlético de Madrid y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

Por otro lado, los aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este derbi madrileño de la jornada 24 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Onda Cero, RNE, Cope o Radio Marca conectarán con el Estadio de Butarque para narrar todo lo que suceda minuto a minuto en el Rayo Vallecano – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Atlético de Madrid

El Estadio Municipal de Butarque, situado en Leganés, será el escenario de este derbi madrileño Rayo Vallecano – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 24 de la Liga. Estos días ha sido foco de polémica el Estadio de Vallecas, ya que la semana pasada se llegó a suspender el choque que tenían que jugar ante el Real Oviedo. Durante días estuvo la incógnita si esta choque se podía jugar allí, pero finalmente no ha sido así y el estadio del club pepinero ha sido la solución.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea para que imparta justicia en este derbi Rayo Vallecano – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 24 de la Liga. A los mandos del VAR estará Carlos del Cerro Grande, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Estadio de Butarque.