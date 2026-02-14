Los geólogos tiemblan con lo que puede pasar en Grazalema: el riesgo no desaparece

Desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, Grazalema ha acumulado 4.418 litros por metro cuadrado. Una cifra que ha superado todos los récords hasta la fecha, convirtiendo el 2026 en el año más lluvioso jamás registrado en la localidad gaditana cuando aún estamos en el mes de febrero. El día 5 de febrero, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la agencia de emergencias de la Junta de Andalucía evacuaron a los 1.600 vecinos del municipio, una medida sin precedentes.

Desde entonces, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están monitorizando el nivel de las aguas subterráneas, ya que existe riesgo de colapso del terreno. En sólo 20 días cayeron más de 2.500 litros de agua, más de lo que cae normalmente en todo un año, y no hay acuífero que soporte tal cantidad. «Algunos conductos kásrsticos que estaban colgados a mucha altura se han activado, por eso está saliendo agua por las casas».

Riesgo de hundimiento del terreno en Grazalema

Juan Carlos García, geólogo y coordinador del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, advierte de que el riesgo de hundimientos «va a persistir después de las lluvias, porque tan peligrosa es la sobrepresión de los acuíferos, como la subpresión cuando el agua se retire. Ese cambio de presión puede dar lugar a colapsos, por tanto se puede dilatar en el tiempo».

Expertos en hidrogeología y movimientos del terreno están desplegados en Grazalema y otras localidades de las sierras de Cádiz y Ronda (Málaga) tras lo ocurrido el 4 de febrero. Los vecinos de Grazalema, epicentro de la borrasca Leonardo, escucharon ruidos procedentes del subsuelo. Era la señal de que el acuífero de origen kárstico sobre el que se asienta esta localidad había rebosado de agua.

«El riesgo de colapso por la sobrepresión de acuíferos en la provincia y Grazalema sigue existiendo. Y hay una gran incertidumbre con respecto a la posibilidad de que existan esos colapsos. Lo que ha sido observado es que se han abierto algunas galerías en el entorno del pueblo. Y hay acceso a algunas de esas cavidades a través de grietas. Esto está todo fuera del entorno del pueblo, sobre todo en la zona de recarga del acuífero. Y este proceso se podría dar también en el pueblo, por eso ha sido aconsejada su evacuación», detalla Juan Carlos García a la agencia EFE.

Fenómenos registrados en la Sierra de Cádiz

Los expertos señalan que los ruidos subterráneos que los vecinos escucharon el día anterior al desalojo se deben a dos factores que no están relacionados entre sí. En primer lugar, los ruidos subterráneos tienen su origen en el comportamiento de los acuíferos de la zona. Las intensas lluvias registradas han provocado que estos depósitos subterráneos se llenen de forma acelerada, generando cambios en la presión del agua. Los técnicos del CSIC aseguran que se trata de «fenómenos que entran dentro de la normalidad» geológica de estas formaciones kársticas.

Por otro lado, la actividad sísmica detectada en la zona responde a la dinámica tectónica habitual de la región; los ruidos no tienen relación con las inundaciones, ni con las precipitaciones, ni al llenado de los acuíferos. La sismicidad de la Sierra de Cádiz se clasifica como de carácter bajo-moderado.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha activado un dispositivo excepcional de monitorización y análisis. El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios, Alejandro García, ha asegurado que «los vecinos pueden estar seguros de que todos los ojos están puestos en sus municipios para garantizar su salvaguarda. No hay en estos momentos un territorio más monitorizado que éste».

Durante el encuentro con los alcaldes de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benaocaz, Benamahoma, Castellar, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga, Zahara de la Sierra esta semana, los expertos del CSIC también han abordado el fenómeno de los deslizamientos del terreno. Entre los indicadores de advertencia se encuentran la aparición de grietas en el terreno, el desplazamiento de postes o árboles, cambios en el flujo de agua superficial, o la presencia de pequeños desprendimientos precursores de movimientos mayores. Los técnicos han recomendado a los consistorios establecer protocolos de vigilancia visual en las zonas de mayor riesgo.

«Otro de los problemas importantes es la sobresaturación del suelo, que está haciendo que la mayoría de las laderas con pendientes superiores a treinta grados esté sufriendo procesos de deslizamientos y algunos están afectando también a poblaciones. Otro riesgo importante son los desprendimientos en taludes más verticales que están afectando principalmente a vías de comunicación o a alguna población como el caso de Ubrique, y también las inundaciones de los márgenes de los ríos», concluye Juan Carlos García.