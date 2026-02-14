Marco Rubio critica la falta de liderazgo de la ONU y dice que Trump «restaurará el orden mundial»

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha situado a Donald Trump como el líder de la «restauración del orden mundial» tras criticar la falta de liderazgo de la ONU a la hora de resolver graves conflictos. Así se ha expresado en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Las instituciones globales necesitan una reforma. Naciones Unidas tiene aún un gran potencial para ser una herramienta de bien, pero a día de hoy, no tiene respuestas y no ha tenido ningún rol en los conflictos más urgentes», ha señalado durante su intervención.

Así las cosas, ha situado a Donald Trump como el líder de la «restauración del orden mundial» y ha dejado claro que «Estados Unidos no busca separarse de Europa, sino revitalizar su amistad y renovar la mayor civilización de la humanidad».

Marco Rubio ha propuesto a las potencias europeas que se adscriban a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el presidente Donald Trump y abandonen de una vez el «engaño» que han representado durante décadas las democracias liberales, el orden internacional basado en reglas y las políticas que han conllevado.

El colapso de la Unión Soviética y el fin de la política de bloques, ha indicado, conllevó la aparición de esta «idea absurda» que ha llevado a adoptar «una visión dogmática de comercio libre y sin restricciones» y el apaciguamiento de «un culto climático» que sólo ha desembocado en el «empobrecimiento de la sociedad».

«Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos. Cometimos estos errores juntos. Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante», ha lamentado.

Rubio ha llamado a una reforma integral de las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas, donde el interés particular de los estados debe gozar de prioridad absoluta: «Ya no podemos anteponer el llamado orden global a los intereses vitales de nuestra gente y de nuestros pueblos».

«Cultura nacional y valores cristianos»

En línea de lo que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, defendió en la Conferencia de Seguridad Internacional de hace un año -pero con un tono más conciliador-, Rubio se ha referido también a los «valores cristianos» y al «declive de la civilización occidental».

Asimismo, ha hablado de una «alianza basada en el reconocimiento de que Occidente ha heredado algo común, distintivo e irremplazable, porque, al fin y al cabo, éste es el fundamento mismo del vínculo transatlántico».

A diferencia de Vance, Rubio ha indicado que Estados Unidos es fruto de la historia europea. «Somos hijos de Europa», ha indicado dentro de un repaso histórico a la influencia de Europa en la construcción del país, cimiento de esta nueva alianza.

«Actuando juntos de esta manera, no sólo contribuiremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una clara identidad», ha indicado, «y recuperará nuestro lugar en el mundo, para disuadir a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy nos amenazan».

Invasión de Ucrania

Respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rubio ha afirmado que Estados Unidos, que media entre ambos países, no sabe si Moscú negocia seriamente para acabar con ese conflicto, aunque Washington debe poner a prueba al país del presidente Vladímir Putin.

«No lo sabemos. No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra. Ellos dicen que sí», ha indicado en su intervención antes de agregar que su país va a seguir poniendo a prueba la voluntad negociadora de Moscú.