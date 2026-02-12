El Kremlin bloquea WhatsApp para impulsar su propia aplicación de vigilancia

Rusia ha bloqueado este jueves la aplicación de mensajería de WhatsApp, propiedad de Meta, para impulsar su propia aplicación, Max, controlada por el Kremlin. Meta, compañía matriz de varias plataformas sociales, incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads y Manus. Mark Zuckerberg es el presidente de Meta. Fundó Facebook. Después compró Instagram en 2012 y posteriormente WhatsApp en 2014.

Moscú ha comenzado a restringir el acceso a WhatsApp, la aplicación propiedad de Meta, como parte de una estrategia para desviar a los ciudadanos hacia plataformas locales controladas por el gobierno. La medida afecta a unos 100 millones de usuarios en el país y se produce en un contexto de creciente control estatal sobre internet y aplicaciones extranjeras.

El Kremlin ha confirmado este jueves el bloqueo de WhatsApp y también ha empezado a restringir la velocidad de Telegram, ahora con sede en Emiratos Árabes Unidos, muy utilizada por soldados rusos. Según las autoridades, las compañías que operan estas plataformas dentro de Rusia, como WhatsApp y Telegram, violan la ley rusa al no cumplir con diversas restricciones impuestas por el gobierno.

WhatsApp aseguró que hará todo lo posible para mantener conectados a sus usuarios en Rusia. «Hoy el gobierno ruso intentó bloquear completamente WhatsApp para obligar a la población a usar una aplicación estatal de vigilancia», ha afirmado la compañía en su cuenta de redes sociales X, antes Twitter.

Por su parte, Pavel Durov, fundador ruso de Telegram, denunció que Rusia está forzando a sus ciudadanos a cambiar a «una aplicación controlada por el Estado, diseñada para la vigilancia y la censura política».

La aplicación en cuestión es Max, un servicio de mensajería similar a WhatsApp y Telegram, pero controlado por el Kremlin y sin cifrado. Rusia está incorporando nuevas funcionalidades a Max con el objetivo de convertirla en una aplicación al estilo de China con WeChat, incluyendo servicios de banca y portales gubernamentales.

Moscú ha intentado restringir el acceso a aplicaciones y plataformas occidentales, aunque algunos intentos anteriores han fracasado. Por ejemplo, en 2018, el Kremlin intentó prohibir Telegram, lo que provocó protestas, obligando a suspender la medida.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la presión sobre internet y las redes sociales extranjeras se ha intensificado, debido a que el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se comunica con sus soldados y ciudadanos a través de aplicaciones como Telegram.

Rusia ha bloqueado Facebook, Instagram, X y el servicio de noticias Google News. Sólo Telegram y WhatsApp han seguido operando parcialmente. Millones de usuarios rusos han recurrido a VPN para evitar las restricciones. Sin embargo, las autoridades también comenzaron a identificar y bloquear estos servicios.

A pesar de estas dificultades, Max ha ganado popularidad en Rusia, impulsada por campañas estatales y cobertura en medios oficiales que la presentan como una alternativa más segura a WhatsApp y Telegram. Instituciones públicas, incluidas escuelas, han recibido órdenes de utilizar Max como plataforma oficial de comunicación.

La decisión de restringir Telegram y WhatsApp ha generado críticas internas. Blogueros de guerra rusos, normalmente cercanos al Kremlin, han advertido que estas medidas podrían afectar la comunicación de los soldados en Ucrania, ya que Telegram es vital para la coordinación rápida y constante en el frente.