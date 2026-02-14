Quiénes son los nominados a los Premios Iris 2026: lista completa de la Academia de Televisión

Continúan los eventos más importantes del año y, este mes de febrero, son varios los acontecimientos de los que seremos testigos. Tal y como se ha informado de manera oficial, el próximo lunes, 16 de febrero, tendrán lugar los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Un evento muy esperado que reunirá a más de 1000 profesionales de la industria y donde María Gómez, Valeria Ros y Teresa Martín serán las encargadas de cubrir la alfombra roja y el backstage con entrevistas exclusivas. Una noche que promete estar repleta de emociones y, sobre todo, mucho glamour. ¡Así se presentan los Premios Iris 2026!

El evento tendrá lugar en el Teatro Real, de Madrid. Asimismo, según se ha podido saber, podrá verse en directo gracias a la plataforma de Movistar Plus+, que comenzará su retransmisión a partir de las 20:30h (hora antes en las islas Canarias). Producciones Komodo, en colaboración con la Academia de Televisión, serán los encargados de la producción de la gala. Pues, como es bien sabido, el evento se celebra con el objetivo de premiar los proyectos audiovisuales españoles. Realizamos un repaso por las categorías y sus respectivos nominados.

Lista de nominados de los ‘Premios Iris 2026’

Mejor actor

Daniel Grao, por Ángela (Antena 3)

David Verdaguer, por El mal invisible (TV3, Disney+)

Luis Fernández ‘Perla’, por La Favorita 1922 (Telecinco)

Miguel Bernardeau, por Querer (Movistar Plus+)

Oriol Pla, por Yo, adicto (Disney+)

Pedro Casablanc, por Querer (Movistar Plus+)

Mejor actriz

Anna Castillo, por Su Majestad (Prime Video)

Candela Peña, por Furia (HBO Max)

Carmen Machi, por Celeste (Movistar Plus+)

Verónica Echegui, por A muerte (Apple TV+)

Nagore Aranburu, por Querer (Movistar Plus+)

Verónica Sánchez, por La Favorita 1922 (Telecinco)

Mejor dirección de ficción ‘Antonio Mercero’

Alauda Ruiz de Azúa, por Querer (Movistar Plus+)

Elena Trapé, por Celeste (Movistar Plus+)

Enrique Urbizu, por Cuando nadie nos ve (HBO Max)

Félix Sabroso, por Furia (HBO Max)

Javier Ferreiro, por Mariliendre (Atresplayer)

Kike Maíllo, por Dos tumbas (Netflix)

Mejor dirección de programas

Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz, por Futuro imperfecto (RTVE)

Ángel Ludeña y David Linares, por Supervivientes (Telecinco)

Carles Porta, por Crims (TV3)

Laia Vidal y Tinet Rubira, por Tu cara me suena (Antena 3)

Meritxell Estruch, por La isla de las tentaciones (Telecinco)

Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por Late Xou con Marc Giró (RTVE)

Mejor ficción

Ángela (Antena 3)

Dos tumbas (Netflix)

La Favorita 1922 (Telecinco)

Querer (Movistar Plus+)

Su Majestad (Prime Video)

Yo, adicto (Disney+)

Mejor guion de entretenimiento

Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki, por El consultorio de Berto (Movistar Plus+)

David Navas y Edu García Eyo, por ‘El intermedio’ (laSexta)

Equipo de guionistas de Supervivientes (Telecinco)

Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina, por El Hormiguero (Antena 3)

Patricia Fernández y Vicente Florindo, por MasterChef 12+1 (RTVE)

Ramón Pardina, Leticia Fernández, Bea Esos, Rafel Barceló, Joan Grau, Javier Rueda, Juanlu de Paolis, Raúl Cimas, Gabriel García-Soto, Adri Romero y Júlia Cot, por Futuro imperfecto (RTVE)

Mejor guion de ficción

Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, por Dos tumbas (Netflix)

Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, por Querer (Movistar Plus+)

Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo, por Su Majestad (Prime Video)

Javier Ferreiro y Paloma Rando, por Mariliendre (Atresplayer)

Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo, por Yo, adicto (Disney+)

Pepe Coira y Fran Araújo, por La canción (Movistar Plus+)

Mejor presentador/a de informativos

Alba Lago, por Noticias Cuatro 1 (Cuatro)

Alejandra Herranz, por Telediario 1 (RTVE)

María Casado, por Informativos Telecinco Fin de Semana (Telecinco)

Rodrigo Blázquez, por LaSexta noticias 20h (laSexta)

Sandra Golpe, por Antena 3 noticias 1 (Antena 3)

Vicente Vallés, por Antena 3 noticias 2 (Antena 3)

Mejor presentador/a de entretenimiento

El Gran Wyoming, por El intermedio (laSexta)

Marc Giró, por Late Xou con Marc Giró (RTVE)

Miguel Ángel Muñoz, por Pekín Express (HBO Max)

Pablo Motos, por El Hormiguero (Antena 3)

Paula Vázquez, por Bake Off: Famosos al horno (RTVE)

Sandra Barneda, por La isla de las tentaciones (Telecinco)

Mejor presentador/a de programas de actualidad

Adela González, por Mañaneros 360 (RTVE)

Ana Pastor, por El objetivo (laSexta)

Ana Terradillos, por La mirada crítica (Telecinco)

José Luis Pérez, por El cascabel (Trece)

Susanna Griso, por Espejo público (Antena 3)

Susana Guasch, por Noche de Champions y Europa League (Movistar Plus+)

Mejor reportero/a

Alejandra Andrade, por Fuera de cobertura (Cuatro)

Enrique Obrero, por Informativos Telecinco fin de semana (Telecinco)

Ester Bertan, por Tot es mou (3Cat)

Isma Juárez, por El intermedio (laSexta)

Jalis de la Serna, por Apatrullando (laSexta)

Marc Campdelacreu, como corresponsal en Jerusalén de Telediario (RTVE)

Mejor producción de entretenimiento

Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio, por Pekín Express (HBO Max)

Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz, por Eurovisión Junior 2024 (RTVE)

Ángeles Villamarín y David Barriga, por La isla de las tentaciones (Telecinco)

Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata, por The Floor (RTVE)

David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas, por Supervivientes (Telecinco)

Jorge Salvador y Jorge Ventosa, por El desafío (Antena 3)

Mejor producción de ficción

Carlos Apolinario, por Su Majestad (Prime Video)

Espe García, por Mariliendre (Atresplayer)

José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña, por Atasco (Prime Video)

Ramón Campos y Ghislain Barrois, por La Favorita 1922 (Telecinco)

Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual, por Yo, adicto (Disney+)

Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua, por Querer (Movistar Plus+)

Mejor programa de entretenimiento

El Hormiguero (Antena 3)

First Dates (Cuatro)

Late Xou con Marc Giró (RTVE)

Supervivientes (Telecinco)

The Floor (RTVE)

Tu cara me suena (Antena 3)

Mejor programa divulgativo

Aquí se hace (Telemadrid)

Control de fronteras: España (DMAX)

Generación Click (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)

Las voces de la radio (Movistar Plus+)

Lo de Évole (laSexta)

Órbita Laika (RTVE)

Mejor programa infantil

Agus y Lui, churros y Crafts (RTVE)

Equipo Planeta (Castilla-La Mancha Media)

Irabazi Arte (ETB1)

Jotalent Zagales (Aragón TV)

La casa de los retos (Boing)

Tik Tak Factory (SX3)

Mejor informativo

Cobertura de la dana en Antena 3 noticias (Antena 3)

Apagón informativo de RTVE (RTVE)

Aragón noticias 1 (Aragón TV)

Cobertura de la dana de ‘laSexta noticias’ (laSexta)

Noticias Cuatro fin de semana (Cuatro)

Telenotícies vespre (TV3)

Mejor programa de actualidad o magazine

El día después (Movistar Plus+)

El programa de Ana Rosa (Telecinco)

Cobertura de incendios en España en Espejo público (Antena 3)

La hora de La 1 (RTVE)

laSexta Xplica! (laSexta)

Y ahora, Sonsoles (Antena 3)

Mejor programa documental

Alaska revelada (Movistar Plus+)

El incendio del Windsor (Cuatro)

El loco. Los silencios de Quintero (RTVE)

Infiltrada en el búnker (Prime Video)

La red (laSexta)

Los Williams (Netflix, Primeran)

Mejor realización