Vox saca pecho de su gestión en turismo y seguridad en el pueblo mallorquín de Alcúdia en un acto celebrado ante más de un centenar de personas marcado por el agradecimiento, la cercanía y el compromiso con el presente y el futuro del municipio.

Durante su intervención, el concejal de Turismo y Seguridad Ciudadana, Juan José Sendín, ha querido trasladar un mensaje de responsabilidad institucional y vocación de servicio público, agradeciendo el respaldo y la implicación de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de Alcúdia.

Sendín ha puesto en valor el trabajo realizado a lo largo de la legislatura en dos áreas estratégicas para el municipio. «Gestionar la seguridad y el turismo supone una gran responsabilidad, porque hablamos de la protección de nuestras familias, de la convivencia y también del motor económico que sostiene a muchas empresas y trabajadores de Alcúdia», ha señalado.

En materia de seguridad ciudadana, ha destacado el refuerzo de los recursos y capacidades operativas de la Policía Local, así como la adjudicación del proyecto integral de videovigilancia, una actuación estructural que permitirá mejorar la prevención, reforzar el control del incivismo y ofrecer un mayor apoyo a la labor policial.

«Seguimos dando pasos firmes para consolidar una Alcúdia más segura, preparada y con herramientas modernas al servicio de los vecinos», ha aseverado Sendín.

En el ámbito turístico, el concejal ha subrayado la apuesta por una gestión más estratégica, coordinada y transversal, con la creación de una Comisión Técnica Interdepartamental que integra el turismo en las distintas áreas municipales.

Además, ha anunciado el avance en las conversaciones con SEGITTUR para elaborar un informe diagnóstico como Destino Turístico Inteligente (DTI), una iniciativa que permitirá situar a Alcúdia en la senda de la innovación, la sostenibilidad y la competitividad.

El encuentro ha servido también para reconocer el papel de vecinos, profesionales y representantes del tejido local y empresarial, cuya implicación resulta clave para consolidar un modelo de municipio equilibrado, seguro y próspero.

La jornada se ha desarrollado en un ambiente cercano y participativo, reforzando la imagen de una Alcúdia comprometida con la buena gestión, la planificación a medio y largo plazo y la mejora continua de los servicios públicos.