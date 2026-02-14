Resultado y número ganador del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2026

Hoy se celebra el Día de los enamorados, de modo que el Sorteo de la Lotería nacional de este sábado 14 de febrero ha sido de lo más especial ya que se ha jugado, el Sorteo Extraordinario de San Valentín que ya se ha convertido en todo un clásico de entre los que celebra Loterías y Apuestas del Estado. De este modo ya podemos saber cuál ha sido el número afortunado con el Premio Especial de 15 millones de euros así que sigue leyendo que te ofrecemos todos los detalles, explicándote además cuáles son todos los premios que te puedes llevar, al margen del especial, cuánto se lleva Hacienda y cómo cobrar tu premio en el caso de haber sido afortunado.

La extracción de este Sorteo Extraordinario por el día de San Valentín se ha realizado en el Salón de Sorteos de Madrid, entre las 13:00 y las 13:30 horas, con el sistema habitual de bombos múltiples. El proceso, rápido y muy reconocible para quienes siguen estos sorteos, ha permitido conocer los números en tiempo real a través de las retransmisiones oficiales. No ha habido incidencias y los resultados han estado disponibles casi al momento de modo que te podemos ofrecer ya cuál ha sido el número ganador. Ha llegado el momento de comprobar si tu décimo figura entre los premiados ya sea porque te has llevado el premio especial o cualquier otro de los que se otorgan, y que no son pocos.

Resultado y número ganador del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2026

Este año, el Premio Especial de 15.000.000 € a un único décimo ha ido a parar al número, 61689 de la fracción séptima de la serie décima.

Primer Premio de 130.000 € al décimo para el número: 61689

Segundo Premio: 25.000 € al décimo para el número: 67531

Extracciones de dos cifras : 10 y 23

: 10 y 23 Extracciones de tres cifras : 001, 039, 044 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, y 998

: 001, 039, 044 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, y 998 Extracciones de cuatro cifras : 1429, 2920, 5302, 5753 y 7717

: 1429, 2920, 5302, 5753 y 7717 Reintegroy: 9, 0 y 8

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2026

El Sorteo Extraordinario de San Valentín reparte este año más de 100 millones de euros, ya que el 70 % de la emisión se destina directamente a premios. Se trata de uno de los sorteos extraordinarios con mayor dotación económica y mantiene la estructura clásica de la Lotería Nacional así que los premios se reparten del siguiente modo:

Premio Especial: 15 millones de euros a un único décimo (combinación de número y serie).

15 millones de euros a un único décimo (combinación de número y serie). Primer Premio: 130.000 € al décimo.

Segundo Premio: 25.000 € al décimo.

Premios por aproximación

2.400 € al décimo para los números anterior y posterior al primer premio

1.532,50 € al décimo para los que flanqueen el segundo premio

Centenas, terminaciones y premios inferiores

75 € al décimo por coincidir con la centena del 1.er o 2.º premio

al décimo por coincidir con la centena del 1.er o 2.º premio 75 € si coinciden las tres últimas cifras del primer premio

si coinciden las tres últimas cifras del primer premio 30 € si coinciden las dos últimas cifras del primer premio

si coinciden las dos últimas cifras del primer premio 375 €, 75 € o 30 € para las terminaciones especiales de cuatro, tres o dos cifras

según las extracciones correspondientes

Reintegros

Son tres reintegros, uno que corresponde a la última cifra del primer premio y dos asociados a extracciones adicionales. Cada reintegro devuelve 15 euros, es decir, el importe completo del décimo.

Cuánto retiene Hacienda en el Sorteo de San Valentín

La fiscalidad se mantiene igual que en campañas anteriores de modo que los premios de hasta 40.000 € están exentos y todo importe que supere esa cifra tributa al 20 %. De este modo si te toca por ejemplo el premio especial, los primeros 40.000 euros no tributan y de los 14.960.000 € que quedan, Hacienda se llevará el 20% es decir, casi tres millones de euros.

Cómo cobrar un décimo premiado

Si has ganado un premio de menos de 2.000 euros puedes ir directamente en cualquier administración de Loterías, pero si superas esa cifra tendrás que ir a una de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE, habitualmente CaixaBank y BBVA. El premiado deberá presentar el décimo original y un documento de identidad válido. De este modo si eres afortunado y ganas hoy sólo tienes que esperar al lunes para cobrar tu premio en el banco (en caso de llevarte uno de los premios gordos).

¿Y si he comprado el décimo por internet? Pues entonces debes saber que la web oficial de Loterías gestiona automáticamente el cobro: si el usuario ha jugado desde su cuenta, el importe se ingresa directamente sin trámites adicionales.

En cuanto a los décimos compartidos, cuando varias personas participan en un mismo décimo, se recomienda presentar un documento que acredite el reparto. El banco está obligado a identificar a todos los beneficiarios para evitar problemas fiscales posteriores.

Por último, en caso de que el décimo esté dañado pero se puede verificar, el premio se cobra igualmente tras una revisión. Y en caso de pérdida, sólo puede iniciarse un proceso de reclamación si existen pruebas claras de titularidad.

¿Qué hacer si tu décimo no aparece entre los premios principales?

Incluso si el número no coincide con los premios mayores, conviene revisar:

terminaciones,

aproximaciones,

centenas,

y reintegros del último dígito.

Muchos participantes pasan por alto estos premios menores, que pueden suponer recuperar parte del importe jugado así que conviene estar atento y comprobarlo todo.