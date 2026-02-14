Alerta máxima en Castilla y León: la AEMET confirma nevadas históricas en estas zonas

La AEMET confirma nevadas históricas en estas zonas, se activa la alerta máxima en Castilla y León. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden trasladarnos de nuevo a lo peor de un invierno en el que todo puede acabar siendo posible, incluidos una serie de cambios que pueden ser claves. Es hora de saber qué es lo que puede esperarnos en estos días en los que realmente cada cambio puede ser esencial. En especial, si tenemos en cuenta que una nueva borrasca está dispuesta a no dejarnos escapar.

Esta alerta máxima hará que nos pensemos dos veces eso de salir de casa, en especial cuando lo que necesitamos es empezar a conocer en primera persona todo lo que nos espera. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar a una de las comunidades más frías, en la que las nevadas pueden acabar siendo una realidad. En estas jornadas en las que cada fenómeno puede hacer que cambiemos de planes ante un giro radical que puede ser esencial.

Castilla y León se pone en alerta máxima

Estos días de febrero tendremos que seguir con un nuevo tren de borrascas que puede cambiarlo todo. En especial en estas jornadas en las que realmente cada cambio puede ser clave. Es momento de poner en práctica algunos detalles que serán esenciales.

La mirada puesta a unos cambios en los que parece que el invierno no quiere abandonarnos, sino más bien todo lo contrario. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, con ciertas peculiaridades.

Es hora de saber qué pasará en una Castilla y León en la que tocará saber en todo momento cuáles son los efectos de una última borrasca que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un giro importante que puede acabar siendo esencial.

En el punto de mira de la AEMET estará Castilla y León ante unas temperaturas que se desplomarán y que pueden ser especialmente peligrosas. Es importante tener en mente una serie de situaciones que pueden acabar marcando una diferencia significativa.

En estas zonas la AEMET confirma nevadas historias

La previsión del tiempo no trae buenas noticias, en especial si tenemos en cuenta que tenemos que empezar a prepararnos para una serie de situaciones que pueden implicar alguna dificultad para movernos. Sobre todo, si tenemos en mente todo lo que tenemos en delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el tercio norte, este y Sistema Central, cielo cubierto a nuboso con precipitaciones, moderadas y frecuentes en el norte, remitiendo por la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas, sin descartar precipitaciones dispersas por la mañana. Cota de nieve bajando a unos 800 metros, puntualmente más baja de madrugada. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Heladas débiles o moderadas, más intensas en montaña y menos probables en la mitad occidental de la meseta. Viento del noroeste y norte con rachas fuertes, muy fuertes en el tercio este y zonas de montaña». Las alertas estarán activadas: «Nevadas. Rachas muy fuertes de viento».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca Oriana, situada en el Mediterráneo, provocará vientos fuertes o muy fuertes en el área mediterránea. Se espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto y Baleares cielos nubosos con precipitaciones, excepto en el suroeste donde no se esperan, que tenderán a remitir a lo largo del día quedando los cielos poco nubosos o despejados. Nevará con acumulados significativos en las montañas del norte, sin descartar zonas aledañas, y en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».