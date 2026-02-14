Final del Benidorm Fest 2026: a qué hora es y dónde verla en directo por televisión y online

Esta segunda semana de febrero ha sido muy importante para el equipo de RTVE, de eso no cabe duda. Como cada año, el grupo de comunicación lo ha preparado todo para llevar a cabo una nueva edición de su certamen musical más visto. El Benidorm Fest 2026 ha comenzado su andadura y los seguidores del programa han tenido la oportunidad de disfrutar de sus semifinales. La primera parte de esta arrolladora aventura donde hemos podido ver a Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus como presentadores. Un debut que han ejecutado maravillosamente, de eso no cabe duda.

Junto a ellos, el público ha podido volver a ver a Inés Hernand, que repite otro año más y ya se ha vuelto una veterana en el formato musical. A diferencia de otros años, este 2026, el ganador del formato no representará a España en Eurovisión. Pues, tal y como se ha confirmado de manera oficial, nuestro país ha rechazado formar parte del evento, hasta nuevo aviso. Pero, eso no ha impedido que la cadena ponga a punto, nuevamente, este comentado certamen musical. Y es que, el formato ya es parte fundamental de RTVE. Por ello, este 2026, no podía faltar. Realizamos un repaso por la fecha oficial en la que se emitirá la gala final y cómo poder verla en directo, tanto en televisión como online.

Horario y cómo ver la final del ‘Benidorm Fest 2026’ en tv y online

A lo largo de esta semana, los espectadores de La 1 de Televisión Española han sido testigos de dos noches de infarto donde la música ha sido la gran protagonista. El pasado martes, 10 de febrero, el público tuvo la oportunidad de vivir el debut de la edición en la cadena líder de RTVE. De esta manera, la cadena emitió la primera semifinal del festival.

Un encuentro donde se pudo conocer a los primeros candidatos y a aquellos que aseguraron su plaza en la final. La siguiente ronda continuó el 12 de febrero y en ella se pudo ver al resto de participantes debutar. Así pues, los candidatos finalistas lucharán por la victoria este sábado, 14 de febrero. Una noche muy especial en la cadena donde las emociones no prometen faltar en ningún momento.

Como comentábamos en líneas anteriores, para ver las galas tan solo será necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española a las 22:00h (hora antes en las islas Canarias). Pero, en el caso de no disponer de ello, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de RTVE Play, el usuario tiene la oportunidad de disfrutar de los contenidos del grupo de comunicación en directo y sin costes. Diferentes alternativas con las que se podrá disfrutar del festival sin límites. ¡No te lo puedes perder!