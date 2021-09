Tras varios meses de ausencia televisiva, Carlos Lozano volvió a pisar un plató el pasado fin de semana. El presentador acudió a ‘Sábado Deluxe’, para conceder una sincera entrevista en la que detalló las razones por las que decidió alejarse de la televisión.

«Me he dedicado a poner mi vida en orden, a pasar tiempo con mi familia y estar en el campo. Me he comprado un terreno rústico», explicó sobre la tranquilidad con la que ha vivido en el último año.

Una serie de momentos complicados vividos en la televisión, fueron el detonante que hicieron que el presentador tomase la decisión de abandonar los platós. En concreto, las polémicas con su ex pareja, Miriam Saavedra, hicieron que decidiera distanciarse del foco mediático.

Carlos Lozano ha explicado los motivos que le llevaron a ausentarse de los medios: “Acabé harto de todo» 💥 #carlosvuelve https://t.co/erMdieg9S9 — Telecinco (@telecincoes) September 12, 2021

“Pensé que me llamarían para alguna sustitución, para un programa o algo, pero no… solo me llaman para pelearme en los platós, que es algo con lo que yo no me sentía cómodo», aseguró Carlos Lozano durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

El presentador también se sinceró sobre cómo le afectó la pandemia del Coronavirus, así como también explicó que a día de hoy, todavía no ha recuperado el gusto ni el olfato, después de haber pasado el Coronavirus hace unos meses.

“Cuando me llamaron para la vacuna, lo retrasé y en esa semana lo cogí. Lo pasé fatal, parecía que me habían dado una paliza”, explicó el presentador, que a día de hoy todavía se está recuperando de las secuelas del virus.