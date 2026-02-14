Cota de nieve entre 500 y 800 metros: la AEMET pone en alerta a estas ciudades por nevadas muy fuertes

La AEMET pone en alerta a estas ciudades por nevadas muy fuertes que pueden cambiarlo todo por completo. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. El invierno parece que se resiste a llegar y lo hace de tal forma que deberemos empezar a tener en mente algunos cambios que serán los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la nieve puede acabar siendo la gran protagonista de estas próximas jornadas.

Entre 500 y 800 metros de cota de nieve

La cota de nieve va a bajar en estas próximas horas, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un fin de semana con una serie de condiciones que nos trasladará directamente a un giro radical.

Este invierno está siendo más lluvioso y frío de los anteriores.

Este invierno parece que el tiempo no quiere darnos una tregua, sino todo lo contrario.

El frío y la lluvia, los dos elementos esenciales para que la nieve llegue y se mantenga son dos de los elementos que vamos a tener en un fin de semana de pleno invierno.

Llegan nevadas muy fuertes, los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles de cómo será la previsión del tiempo en unas jornadas en las que hasta las nevadas más fuertes pueden complicar la circulación en algunas ciudades destacadas.

Las alertas de la AEMET están activadas en estos puntos del país: «Precipitaciones persistentes y con probabilidad de que sean localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Rachas muy fuertes en la mitad oriental, en montañas de la occidental, Canarias y Baleares, con probables rachas huracanadas en Castellón, entre 130-140 Km/h, sin descartarlas en zonas próximas, en Pirineos y en el Ampurdán. Nevadas con acumulados significativos las montañas de la mitad norte y del sudeste, alto Ebro y noreste de la meseta norte».

La previsión del tiempo no puede ser peor: «Este día se prevé que se inicie un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca Oriana, situada en el Mediterráneo, provocará vientos fuertes o muy fuertes en el área mediterránea. Se espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto y Baleares cielos nubosos con precipitaciones, excepto en el suroeste donde no se esperan, que tenderán a remitir a lo largo del día quedando los cielos poco nubosos o despejados. Nevará con acumulados significativos en las montañas del norte, sin descartar zonas aledañas, y en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la Península, más persistentes en el extremo norte. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Mínimas en descenso generalizado y se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».