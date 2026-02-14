Colas kilométricas hoy en Lidl por el electrodoméstico que jubila a la airfryer: cocina por ti sin hacer nada

Quien haya navegado estos días por el bazar online de Lidl habrá visto que uno de los productos más comentados no es una airfryer ni un robot con decenas de funciones. Lo que está llamando la atención es algo más sencillo y muy práctico: la olla de cocción lenta Crock Pot, un electrodoméstico de Lidl que muchos están rescatando precisamente porque permite cocinar sin esfuerzo. Basta con dejar los ingredientes dentro, elegir el tiempo y seguir con el día mientras la olla trabaja sola. Ese punto entre comodidad absoluta y resultados sabrosos está haciendo que, incluso sin estar en tiendas físicas, el modelo de 7,5 litros se haya convertido en uno de los productos estrella del catálogo online.

El interés por este electrodoméstico de Lidl no es casual. Vivimos en un momento en el que muchos quieren comer casero, ahorrar tiempo y no estar pendientes del fogón. Y esta olla encaja justo ahí ya que nos permite prepara recetas que se hacen solas para una comida jugosa y cero estrés. Por eso, en cuanto Lidl ha sacado esta versión rebajada, la web se ha llenado de curiosos y compradores decididos que saben que estos productos vuelan. Para quienes nunca la han usado, segur que se sorprenden al descubrir que basta con dejar todo dentro por la mañana, volver a casa por la noche y comprobar como la comida está lista. Y si llegas tarde, sigue caliente. Quizá por eso, frente a la fiebre de la airfryer, esta Crock Pot está conquistando a quienes prefieren cocinar sin mirar la cocina.

El electrodoméstico de Lidl que está arrasando

El aparato que está provocando las colas en el bazar online de Lidl es la Crock Pot digital de 7,5 litros, un tamaño poco habitual que permite preparar comida para familias grandes, invitados o para hacer varias raciones y congelar. Aunque lo sorprendente es que, pese a su capacidad, el funcionamiento sigue siendo igual de sencillo y lo mejor es que tiene un precio que todos se van a creer ya que. Lidl la ha puesto hoy a 84,99 euros, rebajada desde los 97,99. Y por lo que se está viendo en la web de Lidl, la oferta se ha convertido en un imán.

Qué la hace tan especial: cocina sola y no se pasa nunca

Este modelo de olla de cocción lenta de Lidl tiene un temporizador digital que permite ajustar entre 30 minutos y 20 horas de cocción. Cuando termina, no se apaga sino que pasa automáticamente al modo mantener caliente, un detalle que evita que la comida se enfríe o se estropee si llegas más tarde de lo previsto.

Además, ofrece tres niveles de temperatura: bajo, alto y mantener caliente, lo que permite preparar desde guisos lentos y sopas hasta asados, carnes tiernísimas o incluso postres. La olla extraíble es de cerámica, mantiene muy bien el calor y puede usarse como fuente directamente en la mesa.

Otra ventaja clave: se limpia en dos minutos

Tanto la tapa como el recipiente son aptos para lavavajillas, lo que convierte este electrodoméstico de Lidl en uno de los más cómodos para el día a día. No hay aspas complicadas ni piezas difíciles de desmontar, ya que sólo hay que levantar, enjuagar y listo. Y lo mejor de todo es que tanto el recipiente como la tapa pueden meterse en el horno. Esto abre la puerta a gratinados, acabados crujientes o carnes que necesitan un golpe final de calor.

Diseño robusto y pensado para durar

Aunque lo importante es cómo cocina, también llama la atención su exterior. La carcasa de acero inoxidable oscuro, junto con un panel de control sencillo y muy visible, hace que no desentone en ninguna cocina. Mide 39 x 39 x 24 cm, pesa 6,8 kilos y viene con manual de instrucciones y todos los elementos necesarios para empezar a usarla desde el primer día.

Por qué está desbancando a la airfryer

No se trata de elegir una u otra: cada aparato tiene su función. Pero quienes están cambiando la airfryer por esta olla lenta lo explican así:

Puedes dejarla encendida y olvidarte por completo.

y olvidarte por completo. Los platos quedan más jugosos que en otros métodos rápidos.

que en otros métodos rápidos. Ideal para familias porque cocina grandes cantidades.

porque cocina grandes cantidades. No reseca la comida.

Es imposible que se te queme nada si usas el temporizador.

nada si usas el temporizador. En otras palabras: la airfryer es inmediata, pero la Crock Pot es infalible.

El electrodoméstico que vuelve para quedarse

Los guisos lentos vuelven, las comidas de toda la vida vuelven, y la idea de cocinar sin esfuerzo está más viva que nunca. Por eso hoy muchos han corrido a por esta olla. Y, viendo cómo se ha vendido en otras ocasiones, es probable que las unidades duren poco en la web de Lidl. Una olla que no hace ruido, no mancha, no exige vigilancia y te devuelve el aroma de cocinar despacio, no es raro que se haya convertido en el producto estrella del día en la cadena alemana.