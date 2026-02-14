No es ningún secreto que Benidorm Fest 2026 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones más sorprendentes y con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola edición, conscientes de que sus participantes siempre ofrecen la mejor versión de sí mismos para dejarnos completamente sin palabras. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta nueva etapa del festival. Después de una primera semifinal y una segunda semifinal de ensueño, llegó uno de los momentos más esperados: la Gran Final. Este sábado 14 de febrero, a partir de las 22:00 horas en La 1 de Televisión Española, podremos disfrutar de la última de las tres galas de Benidorm Fest 2026. Por lo tanto, conoceremos al ganador o ganadora de la Sirenita de Oro y de los 150.000 euros que están en juego, entre otras tantas cuestiones.

El pasado viernes 13 de febrero, Nebulossa ejerció de mano inocente para hacer el sorteo del orden de actuación. De esta forma, algunos participantes obtuvieron «primera mitad», otros «segunda mitad» y, por último, algunos quedaron en manos de la dirección artística del festival. Tan solo unas horas después, se llevó a cabo una rueda de prensa a la que asistió Happy FM donde María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE confirmó el orden de actuación oficial de la Gran Final del Benidorm Fest 2026. De manera más que definitiva, la suerte estaba echada.

Orden de actuación de la final del ‘Benidorm Fest 2026’

MAYO – Tócame KITAI – El amor te da miedo ASHA – Turista Dani J – Bailándote The Quinquis – Tú no me quieres Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer? Mikel Herzog Jr – Mi mitad María León & Julia Medina – Las Damas y el Vagabundo Rosalinda Galán – Mataora Kenneth – Los ojos no mienten Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote Tony Grox y LUCYCALYS – T AMARÉ

Horario y cómo ver la gran final en directo

Como suele ser habitual, desde hace cinco ediciones, la final se celebra un sábado, en este caso, el sábado 14 de febrero. Se emitirá en directo a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) a través de La 1 de Televisión Española, RTVE Play y el Canal Internacional. Por lo tanto, va a ser una oportunidad única para que todo el mundo pueda conocer a los artistas y, sobre todo, disfrutar al máximo de su talento. ¡Ya queda menos para descubrir quién se lleva la ansiada Sirenita de oro!