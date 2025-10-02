Repsol y Alsa firman una alianza para impulsar la descarbonización en las carreteras de España

La energética Repsol y la empresa de transportes Alsa han firmado una alianza este jueves para dar un paso hacia la transición energética en el sector de transporte por carretera español. Así lo han revelado ambas compañías, que han puesto el foco en el uso de «combustibles renovables, la movilidad eléctrica, hidrógeno, eficiencia energética, lubricantes y procesos de digitalización». La primera prueba piloto entre ambas compañías se llevó a cabo en 2021 con combustibles renovables, que contó además con la colaboración de Bosch.

En este sentido, ambas compañías se han comprometido a desarrollar y lanzar proyectos juntos y en reducir las emisiones de CO2 hasta un 90% tras sustituirlo con otros minerales. Por otro lado, también han sellado su compromiso con las energías renovables a través de lanzar un estudio que investigará varias iniciativas para impulsar el suministro de electricidad que afirman es 100% renovable. Esto también será respaldada por el despliegue de puntos de recarga tanto para las flotas de autobuses como para el sector público y privado.

Además, Alsa tiene previsto consumir cerca de cinco millones de litros de combustible renovable de aceite vegetal hidrotratado (HVO), también conocido como el hidrobiodiésel, durante el transcurso de 2025.

Valero Martín, director general de cliente de Repsol, ha acogido la nueva colaboración entre ambas empresas. «Este acuerdo con Alsa refuerza nuestra apuesta para colaborar con actores clave el transporte en España», ha manifestado el directivo. Por otro lado, Francisco Iglesia, el consejero delegado de Alsa, ha hecho hincapié en que, «Reforzamos nuestro compromiso con la descarbonización y la movilidad sostenible, objetivo compartido por ambas compañías».

No obstante, esta colaboración estrecha entre ambas firmas no es del todo nuevo, ya que las dos empresas llevan más de dos décadas trabajando juntos en distintas colaboraciones. Alsa empezó a abastecer su flota de autobuses en Burgos y Madrid con más de 60.000 litros del diésel nexa 100% renovable, producto de Repsol, en sus operaciones desde 2024.