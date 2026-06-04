Quién es Berta Castañé: su edad, su pareja y biografía de Manuela de Guzmán en ‘Valle Salvaje’

La 1 de Televisión Española continúa arrasando en las tardes con la emisión de sus ficciones de tira diaria. Y es que, sin lugar a dudas, una de sus grandes joyas de la corona es Valle Salvaje. La serie ha sido un total acierto por parte del grupo de comunicación, y sus cuatro temporadas son la mejor prueba de ello. De hecho, recientemente, ha presentado a la nueva incorporación del elenco. La actriz Berta Castañé se ha unido a la ficción y lo ha hecho para dar vida al personaje de Manuela de Guzmán. Una joven que promete no dejar indiferente a nadie.

De personalidad caprichosa, conflictiva e indiscreta, Manuela de Guzmán promete revolucionar por completo el valle. La joven llega de visita, pero es muy probable que su estancia se termine alargando más de lo previsto. Por ello, nos ponemos manos a la obra para conocer un poco mejor a la artista que se pone bajo la piel de este personaje. Una joven promesa de la industria interpretativa española que ya ha participado en importantes proyectos de la pequeña y gran pantalla. ¡Así se presenta!

El lado más profesional de Berta Castañé

Nacida el 5 de noviembre de 2002 en Barcelona, Berta Castañé García comenzó a dedicarse a la industria del entretenimiento desde pequeña. En el 2013, la joven fue modelo de Les enfants de l’eden. Unos primeros pasos que, tiempo después, la llevarían a debutar en la industria de la actuación. De esta manera, participó en la serie Bajo sospecha, en el 2015. Pero, lejos de quedar aquí, también formó parte del elenco de La española inglesa.

Poco a poco, Berta Castañé se fue formando en el medio. De esta manera, se unió al elenco de otras producciones. A pesar de tener solo 23 años, en su currículum figuran títulos como Big Band Clan, Com si fos ahir, El secreto de Puente Viejo, Todos mienten, Bienvenidos a Edén, entre otras producciones. Y es que, además, también se la pudo ver en La Moderna, durante 126 capítulos.

Por otro lado, en la gran pantalla, ha estado en largometrajes como Oh, quina joia!, Miss Dalí y, más recientemente, en Sigue Mi Voz. Ahora, con su fichaje en Valle Salvaje, la actriz pretende continuar haciéndose un hueco en la industria interpretativa española.

El lado más personal de Berta Castañé

Por otro lado, en redes sociales, Berta Castañé se muestra como una chica muy reservada con su vida privada. En plataformas como Instagram, la joven acumula más de 240.000 seguidores. Una plataforma donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, la artista siempre ha intentado alejar su vida profesional de su vida privada, pero ha sido vinculada con Tomy Aguilera, con quien ha compartido numerosas publicaciones en redes sociales. A nivel público, no se ha confirmado nada.