Adiós a la ola de calor: se espera un bajón de 6 a 8 ºC que dará un respiro a los españoles

Se espera un bajón de 6 a 8 ºC que dará un respiro a los españoles, nos despedimos de la ola de calor este día. La realidad es que el calor que está haciendo estos días pone los pelos de punta. Salir a la calle se convierte en toda una odisea que puede ser clave en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Será el momento de hacer posible lo imposible, con este tipo de elementos que pueden convertirse en el mejor aliado de unos cambios de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tenemos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia clave para todos. Podremos descansar un poco mejor, o, al menos intentarlo con la llegada de una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estas próximas horas. El tiempo es noticia y en este caso, esperamos esa llegada de un poco de aire más frío que, al menos, normalice las temperaturas.

Nos despedimos de la ola de calor

La AEMET se ha visto obligada a lanzar un comunicado, ante esta tercera e intensa ola de calor que nos ha afectado de lleno esta semana. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve, de la mano de una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos van a afectar de lleno.

Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve. De la mano de una serie de cambios importantes que acabarán marcando estos días.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos esperando esa llegada de un cambio que pondrá fin a una ya tercera ola de calor que llega cuando los cuerpos están ya cansados.

Tocará despedirse, con más o menos intensidad. En algunas zonas, se notará un poco mejor lo que puede acabar llegando a toda velocidad, de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver.

Se espera un bajón de 6 a 8 ºC que dará un respiro a los españoles

Por fin parece que vamos a poder disfrutar de un pequeño respiro, los españoles nos preparamos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que puede pasar con un tiempo que nos da una pequeña tregua, en medio de un intenso verano.

Tal y como explican desde Meteored: «Mañana el alivio será especialmente notable en áreas de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. En Castilla y León, el sur de Cataluña, gran parte de la provincia de Valencia, puntos del sur de Alicante y el sur de Extremadura, donde se esperan bajones de entre 6 y 8 ºC respecto a los valores que se alcanzarán durante la jornada del jueves. El cambio será muy evidente en Castilla y León, donde ciudades como León, Valladolid, Salamanca o Ávila se moverán entre los 27 y 30 ºC, dejando atrás las máximas elevadas de los últimos días».

Siguiendo con la misma explicación: «En el sur de Cataluña, el descenso también será notable, con temperaturas más contenidas en el entorno de Tarragona y el valle del Ebro catalán. En la provincia de Valencia, el refrescamiento será perceptible especialmente en el interior sur, aunque también en el litoral, así como en algunas comarcas del sur de Alicante, el mercurio retrocederá varios grados tras una jornada de calor sofocante. El mismo comportamiento se repetirá en el sur de Extremadura, donde las máximas perderán hasta ocho grados. Pese a este importante descenso, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. En la mayor parte de estas zonas todavía se superarán los 30 ºC durante las horas centrales del día, aunque el calor será mucho más llevadero que el registrado durante el pico de esta tercera ola».

El calor seguirá estando presente en estas partes del país: «El descenso de las temperaturas se dejará sentir en prácticamente toda la España peninsular. En la mayor parte del país las máximas bajarán entre 2 y 5 ºC, un alivio que permitirá abandonar los registros más extremos de esta tercera ola de calor, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Pese a este refrescamiento, la jornada del viernes aún estará marcada por temperaturas muy elevadas en varias regiones. La AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas por calor en amplias zonas del valle del Ebro, donde se alcanzarán, o superarán, los 39 ºC en sectores de Zaragoza, Navarra y La Rioja».