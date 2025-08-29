Simeone hace autocrítica: «La realidad es que el entrenador no ha dado con la tecla en estos partidos»

El Atlético llega a Vitoria con más urgencias de las previstas antes del inicio de curso. Los de Simeone cayeron en Cornellá, aseguraron tener «la lección aprendida» para el siguiente partido en el Metropolitano, pero el Elche les devolvió a la biblioteca para seguir estudiando. El Alavés es el tercer examen de los rojiblancos antes del parón. Ganar o repasar el temario durante dos semanas para ir a la recuperación.

La inversión durante el mercado de fichajes ilusionó a una afición que soñaba en grande, pero reconoce ahora que su técnico no ha dado con la tecla. Simeone se pone frente al espejo y hace autocrítica. «Las dos cosas pueden ser compatibles. Soñamos en grande y la realidad es que el entrenador no ha dado con la tecla en estos dos partidos», aseguró.

Su equipo sólo tiene margen de mejora. «Siempre es difícil poner puntajes al trabajo que se está haciendo con tanta gente nueva. Cualquier palabra se usa para el lado que conviene. El equipo ha trabajado bien en estos partidos, con aspectos a mejorar, sobre todo defensivamente, A seguir trabajando para ser más contundentes en las zonas importantes. El Alavés tiene un paso importante, en su campo se hacen muy fuertes. Han hecho dos partidos a buen nivel, su entrenador tiene las ideas muy claras y esperamos llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño».

Un punto de seis posibles suman los rojiblancos tras dos jornadas. Derrota con el Espanyol y empate contra el Elche. «Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo, menos en nuestro lugar. Nos tenemos que centrar en las mejoras, en seguir potenciando lo que salió bien y sobre todo tener temple. En un momento difícil, hay que afrontarlo con tranquilidad para jugar el partido como queremos».