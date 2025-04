María Pombo se ha pronunciado en primera persona sobre su desvinculación de Name The Brand, la segunda marca con la que se dio a conocer en el mundo de la moda junto con siete socios más. LOOK pudo hablar con el equipo de la empresaria recientemente, que nos adelantó que el cierre de la firma y la decisión de la madrileña fue porque ya no se sentía identificada con lo que hacía y que además ella solo se encargaba de la parte de imagen y la creatividad.

Desde que se diera a conocer en redes sociales, Pombo siempre tuvo claro que parte de sus ingresos irían destinados a invertir en otras empresas y así hizo con Tipi Tent (la marca que fundó junto a su hermana Marta y junto a Luis Giménez, su ex cuñado) y Name The Brand (con Bea Gimeno y Alejandra Navarro, entre otras socias). Sin embargo, a medida que su agenda profesional ha crecido, la joven tampoco le ha dedicado el tiempo que le hubiera gustado a estos proyectos, el motivo por el que decidió hace unos meses desvincularse de ellos.

María Pombo en el photocall de la fiesta GHD / Gtres

El pasado 9 de abril, en el evento de La Roche Posay, la influencer (que aún no se había pronunciado sobre ello) ha zanjado la polémica del cierre de su segunda empresa de moda, que vio la luz un año antes de la Covid-19: «Me desvinculo de todos los proyectos que monté hace diez años. Por ejemplo, Name… Éramos siete socios y cada uno tiene sus objetivos. Llega un punto en el que necesito centrar energías y hacer algo al cien por cien y cosas que me hagan realmente ilusión». Además, la creadora de contenidos de alguna manera sí que sigue vinculada con un negocio más allá de su trabajo en las redes sociales con La Martinuca, una empresa de tortillas de patata a domicilio. «Con La Martinuca puedo aportar mi granito de arena», ha dicho antes de aclarar también que no está al cien por cien involucrada, aunque sí que forma parte del equipo directivo.

María Pombo y Pablo Castellano posando con su hija Vega. / Gtres

Además de zanjar esta incógnita, en su reaparición en un evento tras su viaje a Miami, Pombo ha hablado sobre sus planes de futuro más próximos, como su inminente viaje a Cantabria para pasar la Semana Santa o sus planes de maternidad. La influencer, que ya tiene dos hijos, siempre ha dicho que le gustaría formar una familia numerosa junto a Pablo Castellano. ¿Anunciará pronto que está embarazada de nuevo?: «No me gusta el dulce, a no ser de que esté embarazada. Por ahora no estoy embarazada. Yo soy una persona que tenía claro que quería ser madre y quiero ser madre de una familia numerosa. Y si Dios quiere tendré otro. En algún momento pronto tendré que ponerme y será en cualquier momento porque Vega ya tiene dos años y no quiero que se lleven mucho».