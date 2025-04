En 2019, María Pombo se embarcó en su segundo negocio de moda, Name The Brand, una marca de ropa que, tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva tras hablar con su equipo, ya no existe y de la que la influencer se desvinculó hace meses. Hace seis años, la creadora de contenidos, junto con seis socios más, pusieron en marcha esta marca de ropa con su primera cápsula que generó muchas ventas y expectación en redes sociales. A lo largo de los últimos días, se ha puesto sobre la mesa que el cierre de la marca y, por ende, la salida de María de la misma, tiene que ver con los resultados que han obtenido. Sin embargo y nada más lejos de la realidad, la razón ha sido otra.

El motivo del cierre de Name The Brand

Un año antes de que estallara la pandemia de la Covid-19, Pombo invirtió en su segunda marca de ropa, Name The Brand, que le ha dado muchas alegrías a la madrileña en su faceta como empresaria y una aventura que ha podido compartir con amigas como Bea Gimeno o Alejandra Navarro. Sin embargo, al igual que las creadoras de contenido han crecido y cambiado, su estilo también lo ha hecho. Es por ello que María Pombo, al no sentirse ya identificada con la marca que creó junto a otras personas, decidió hace unos meses dar un paso atrás -al igual que ocurrió con Tipi Tent- y desvincularse de este negocio textil.

Tal y como este medio ha podido saber en exclusiva, Pombo no se encargaba de la gestión diaria de la marca, si no de la creatividad y de su imagen, siendo ella misma modelo en numerosas ocasiones de Name The Brand. Debido a sus cifras en redes sociales, así como su engagement, cualquier negocio que lleve detrás su apellido se convierte en oro, pero las prioridades de María y sus gustos han cambiado y, aunque su segunda marca haya cerrado, eso no significa que sobre la mesa haya otras ideas. Hasta hace unos meses, la influencer formó parte de su equipo directivo, sin embargo, llegó un punto en el que no «se sentía identificada» con el estilo. Una decisión que nada tiene que ver con polémicas del pasado ni una mala relación con el resto de socios.

De hecho, actualmente la influencer -que acumula en total más de tres millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram- está volcada también en La Martinuca, un negocio de tortillas de la que es socia junto a otras personas y con el que está muy motivada (recordemos que su padre, Papín Pombo, tiene un restaurante muy conocido en el centro de Madrid y la creadora de contenidos ha crecido aprendiendo del negocio de la hostelería, al igual que sus hermanas, por el que siente pasión). De la misma manera, al igual que en las otras marcas, la función de Pombo en La Martinuca no es la gestión diaria de la misma.