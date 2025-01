Hace tan solo unos días, María Pombo se situó en el centro del huracán mediático tras salir a la luz ciertas informaciones que señalaban la existencia de problemas financieros en la empresa que fundó junto a su hermana Marta: Tipi Tent. Se generó un gran revuelo al respecto y, haciendo gala de su sinceridad, la influencer decidió romper su silencio y explicar que ambas estaban desvinculadas del negocio textil desde el pasado verano, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en la gestión del mismo.

«Nos desvinculamos de la marca a finales de julio. Sentimos que era el momento de evolucionar y poner punto y final a esta historia, que empezaba a ser un problema para nosotras. […] No nos enterábamos de cosas. Luis es el administrador, nosotras ya no tenemos nada que ver con Tipi, sólo el buen recuerdo, lo que nos ha aportado todos estos años», explicaba.

María Pombo en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, sus palabras han creado un gran interés sobre el patrimonio empresarial que posee la creadora de contenido y su familia. Y es que, más allá de las fronteras de la red, María Pombo ha llevado a cabo ciertos proyectos que han hecho que su fama y su economía ascienda a lo más alto. En primer lugar, tanto ella como su marido han fichado en más de una ocasión por programas televisivos. Sin ir más lejos, Pablo Castellano formó parte de la cuarta edición de El Desafío, consiguiendo alzarse con el premio final. Por su parte, María acaba de participar en calidad de invitada en uno de los últimos capítulos emitidos de Masterchef Junior. Aunque en su caso no ha sido el único, ya que también ha aparecido en Planeta Calleja o La Resistencia, entre otros. Además, ambos, junto a la familia de esta, también han lanzado su propio docurreality, el cual cuenta ya con tres temporadas.

Maria Pombo, Álvaro López Huerta, Lucia Pombo, Pablo Castellano, María Pombo, Teresa Ribó, Victor Pombo, Gabriela Toral, Marta Pombo, Luis Zamalloa en la premier del documental ‘Pombo’. (Foto: Gtres)

En el mundo textil, además de Tipi Tent, María Pombo también forma parte de Name The Brand. Se trata de una empresa fundada por Javier Alonso, íntimo amigo de la influencer, y está centrada en ropa juvenil y accesorios. Según la revista ¡Hola!, la hermana pequeña de las Pombo estaría a punto de dejar de formar parte de este negocio, pero, por ahora, no se ha pronunciado al respecto.

Saliendo del mundo de la moda, María y Pablo son socios de La Martinuca, un negocio muy popular conocido principalmente por las tortillas que manda a domicilio. En el ámbito de la hostelería y la restauración, cabe destacar que Victor Pombo, padre de María, es el dueño de Camino, un restaurante de Madrid que abrió en 2011 en la zona de Santiago Bernabéu, una de las más exclusivas de la capital. De acuerdo con varios medios, se trataría del negocio más rentable de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo Archarray (@grupoarcharray)

Otro de los grandes negocios del clan es Archarray, la empresa de construcción que gestionan Pablo Castellano y su hermano Jacobo. Tal y como ellos mismos muestran en la red, se encargan de reformas no solo de hogares familiares, sino también de oficinas y locales de moda. Así mismo, se debe resaltar la importancia de Suavefest en el patrimonio, el festival de música de reguetón que creó María Pombo en 2019 y que ya ha celebrado su sexta edición este 2024.