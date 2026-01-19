Sólo necesitas cuatro productos: el truco fácil de María Pombo para maquillarte los ojos en menos de un minuto

Mantener una imagen elegante y radiante no solo es una cuestión de estética, sino también de cuidado personal y confianza. El maquillaje se ha convertido en una herramienta clave para resaltar la belleza natural, siempre que se utilicen los productos adecuados y se apliquen correctamente. Contar con productos de calidad y técnicas efectivas permite que el rostro luzca fresco, luminoso y sofisticado. Muchas personalidades del mundo de la moda y las redes sociales comparten sus secretos, ofreciendo consejos prácticos para lograr un look impecable sin complicaciones. Entre ellas, el truco fácil de María Pombo para maquillarte los ojos.

La influencer destaca por sus recomendaciones sencillas, pero muy efectivas, que permiten obtener un maquillaje perfecto y duradero, ideal para cualquier ocasión, combinando estilo y cuidado del rostro. María Pombo siempre comparte tips que combinan practicidad y elegancia. Entre sus trucos favoritos destacan cuatro productos clave: sombras en crema, una más oscura y otra con brillo, un delineador y una máscara de pestañas. Su paso a paso es sencillo, pero garantiza un acabado profesional.

El truco fácil de María Pombo para maquillarte los ojos

Primero, aplica la sombra más oscura sobre el párpado, esparciéndola con una brocha mediante movimientos circulares y presión sobre el hueso del párpado. Luego, coloca la sombra con brillo solo en la zona interna del ojo, cerca del lagrimal, difuminando con el dedo.

Con un corrector, realiza tres puntos en el costado del ojo y difumina hacia la ceja con toquecitos. Después, aplica el delineador marrón arriba y abajo, resaltando el extremo y difuminando con el dedo. Finalmente, la máscara de pestañas completa el look.

Sus consejos incluyen elegir tonos que resalten la mirada, difuminar correctamente para un acabado natural y cuidar siempre la piel antes de maquillar para lograr un resultado elegante y duradero.

Make up perfecto: el truco fácil de María Pombo para maquillarte los ojos

La influencer de make up utiliza cuatro productos esenciales para conseguir un maquillaje impecable y radiante:

Sombra en crema: una más oscura y otra con brillo, ideales para crear profundidad y resaltar la mirada.

Delineador marrón: perfecto para definir los ojos sin endurecer la expresión.

Máscara de pestañas: para dar volumen, longitud y abrir la mirada.

Corrector: para iluminar y corregir imperfecciones alrededor de los ojos.

Con estos cuatro productos, María logra un look sofisticado y natural que se puede adaptar tanto para el día como para la noche.

El paso a paso para conseguir el truco fácil de María Pombo

La influencer recomienda un método muy específico para aplicar estos productos y lograr un maquillaje armonioso y elegante. El paso a paso incluye:

Aplicar la sombra oscura:

Comienza colocando la sombra más oscura sobre todo el párpado móvil. Utiliza una brocha y esparce el producto con movimientos circulares, aplicando presión sobre la zona del hueso del párpado. Esto crea profundidad y define la forma del ojo.

Colocar la sombra con brillo:

Toma la sombra en crema con brillo y aplícala solo en la zona interior del ojo, cerca del lagrimal, sobre la sombra oscura. Difumina con el dedo para un efecto natural y luminoso que abra la mirada.

Aplicar el corrector:

Realiza tres puntos con corrector en el costado del ojo y difumina hacia arriba con toquecitos suaves hasta llegar a la parte de la ceja. Esto ayuda a iluminar la zona y neutralizar sombras no deseadas.

Delinear los ojos:

Aplica un delineador marrón en la línea superior e inferior del ojo. Resalta el extremo externo y difumina con el dedo para lograr un efecto suave y elegante.

Aplicar máscara de pestañas:

Finaliza el look con la aplicación de la máscara, enfocándote en el crecimiento y volumen de las pestañas para una mirada abierta y definida.

Este paso a paso permite conseguir un maquillaje que resalta los ojos de forma natural, equilibrada y sofisticada, ideal para cualquier ocasión.

Consejos para lograr el make up ideal

Para maximizar el resultado y mantener un maquillaje impecable, es necesario tener en cuenta algunos consejos prácticos:

Primero preparar la piel. Siempre limpiar, hidratar y aplicar protector solar antes de maquillar.

Elegir tonos que resalten tu mirada. Combinar sombras que armonicen con el color de ojos y piel.

Difuminar correctamente. Evitar líneas marcadas aplicando sombras y corrector con movimientos suaves y circulares.

Cuidar los productos. Mantener las brochas limpias y las sombras en crema bien cerradas para prolongar su duración.

No sobrecargar el maquillaje. Menos es más; un look natural siempre luce más elegante.

Siguiendo estos consejos y utilizando los productos clave, cualquier persona puede lograr un maquillaje al estilo de María Pombo: elegante, brillante y muy favorecedor.