El truco secreto de los maquilladores profesionales para convertir la crema Nivea en prebase

En el mundo del maquillaje, los trucos virales suelen aparecer y desaparecer con la misma rapidez con la que cambian las tendencias. Sin embargo, algunos llaman la atención no solo por su originalidad, sino porque cuestionan rutinas que parecían inamovibles. En los últimos meses, uno de esos trucos ha ganado fuerza en redes sociales: utilizar un producto clásico de Nivea, pensado originalmente para después del afeitado, como prebase de maquillaje, es decir, convertir la crema Nivea en prebase.

La propuesta ha generado curiosidad, dudas y, sobre todo, debate entre quienes buscan una piel luminosa y un maquillaje duradero sin recurrir a fórmulas algo más complicadas. La creadora de contenido de moda y belleza Seselleman fue una de las voces que puso el foco en este producto. En uno de sus vídeos explica cómo el bálsamo after shave para pieles sensibles de Nivea, tradicionalmente asociado al cuidado masculino, está siendo recomendado por usuarias como alternativa a la prebase convencional. Más allá de la sorpresa inicial, la tendencia invita a reflexionar sobre los ingredientes, las funciones reales de los cosméticos y la manera en que la piel responde cuando se simplifican las rutinas.

Cómo convertir la crema Nivea en prebase

Un producto pensado para calmar la piel

El bálsamo after shave antiirritación de Nivea fue formulado para reducir los efectos del afeitado en pieles sensibles. Su función principal es aliviar el enrojecimiento, la tirantez, la sequedad y el picor, además de favorecer la recuperación de la piel tras la agresión mecánica de la cuchilla.

Se trata de una fórmula sin alcohol, enriquecida con camomila, vitamina E y provitamina B5, ingredientes conocidos por sus propiedades calmantes y regeneradoras.

Además, destaca por su rápida absorción y por dejar una sensación de confort prolongada. Según la marca, el producto contiene un 96% de ingredientes de origen natural y es 100% libre de micro plásticos, una característica cada vez más valorada por consumidores preocupados por el impacto ambiental de la cosmética.

El truco de belleza: de after shave a prebase de maquillaje

Convertir la crema Nivea en prebase no forma parte de las indicaciones oficiales del producto, pero es precisamente ahí donde surge el interés. Tal y como explica Seselleman, al aplicarlo antes del maquillaje, el bálsamo puede dejar inicialmente una ligera sensación pegajosa. Sin embargo, tras unos minutos de secado, la piel se nota suave y preparada para recibir al maquillaje.

Quienes han probado este truco señalan que el maquillaje se fija mejor, dura más horas y no genera brillos excesivos. El acabado, además, resulta luminoso y natural, un efecto que muchas atribuyen a la glicerina presente en la fórmula. Este ingrediente es conocido por su capacidad humectante, ya que ayuda a retener el agua en la capa superficial de la piel.

La importancia de la glicerina en la cosmética

La glicerina es uno de los activos más utilizados en dermatología por su eficacia y buena tolerancia. Actúa como humectante, atrayendo el agua hacia la piel y mejorando su elasticidad.

De hecho, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) destaca que este tipo de ingredientes son especialmente útiles en pieles sensibles o deshidratadas, ya que refuerzan la función barrera sin provocar irritación.

En el contexto del maquillaje, una piel bien hidratada suele traducirse en una aplicación más uniforme de la base y en una menor aparición de parches secos o marcas de expresión. De ahí que productos calmantes e hidratantes puedan funcionar, en determinados casos, como una prebase eficaz.

¿Es apto para todo tipo de pieles?

Aunque el truco ha despertado entusiasmo, los expertos recuerdan que no todas las pieles reaccionan igual. Las pieles grasas o con tendencia al acné deben probar el producto con precaución, ya que una fórmula pensada para calmar puede resultar demasiado nutritiva en algunos casos.

La Asociación Americana de Dermatología (AAD) subraya la importancia de realizar siempre una prueba previa antes de incorporar un producto nuevo a la rutina facial.

También es clave respetar los tiempos de absorción. Aplicar el maquillaje demasiado pronto puede alterar el resultado final y aumentar la sensación pegajosa inicial. Dar unos minutos a la piel para que el producto se asiente es fundamental para obtener el efecto deseado.

De esta manera, convertir la crema Nivea en prebase y usarla es uno de los trucos más destacados en belleza actualmente, pero debemos tener en cuenta que no es una solución universal.

Sí se convierte en una alternativa interesante para quienes buscan hidratación, luminosidad y durabilidad sin complicaciones, además de ser una solución económica, ya que su coste es de sólo 4 euros. Como ocurre con muchos trucos virales, la clave está en escuchar a la piel y experimentar con criterio. A veces, el producto que mejor funciona no es el más novedoso, sino el que lleva años en el neceser.