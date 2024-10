Simeone: «Samu dejó muy claro que no quería estar en el Atlético»

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Metropolitano que Samu Omoridon «nos dejó muy claro que no quería estar en el Atlético». Según el argentino «el pasado 28 de junio nos mandó un mensaje en este sentido en el que era evidente que no deseaba seguir aquí. A partir de ahí nos dedicamos a buscar lo mejor para el club y lo mejor para el equipo». El técnico, por otra parte, pasó de puntillas sobre la polémica de la semana y se limitó a afirmar que «lo que tenemos que hacer nosotros es estar centrados en el partido».

Simeone dijo también sobre la ausencia de la grada de animación que «nos van a faltar 5.000 que están siempre cantando, pero no tengo dudas de que habrá otros 55.000 que compensarán su ausencia». «Espero un ambiente fantástico y le dejó al club que maneje la situación de la mejor manera», agregó el Cholo, que admitió que no le gusta que la Liga sufra tantos parones. «Nos vendría bien no tener tantos cortes», destacó.

«Hacemos frente a un rival que ha competido muy bien hasta ahora en todos los partidos y que nos lo va a poner difícil, pero intentaremos llevar el encuentro allí donde podamos hacerles daño», dijo sobre el Leganés, para luego recordar que «nuestra Liga son en realidad dos. En una intentando poder alcanzar a Real Madrid y Barcelona. Si vemos los números, en los últimos 12 años ganamos dos Ligas y ellos el resto. Nosotros quedamos segundos dos veces, el resto terceros y una vez cuartos, en la última temporada, en la que el Girona hizo una grandísima temporada y ocupó el lugar que normalmente venimos ocupando».

Finalmente, en cuanto a Julián Álvarez, dijo que «con la selección jugó de extremo izquierdo, como con nosotros ante el Real Madrid y lo hizo muy bien y marcó gol. Él viene creciendo y adaptándose a todo lo nuevo, pero tiene unas condiciones increíbles».