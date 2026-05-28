Cari Lapique habla de su gran apoyo dos años después de la muerte de su marido y de su hija: «Somos pareja»

El verano se acerca y, aunque para muchos son meses de desconexión y felicidad, no es así para Cari Lapique. El próximo mes de agosto se cumplirán dos años de la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija, Caritina Goyanes. Una fecha que sumirá de tristeza a este clan, que afortunadamente durante este tiempo se ha apoyado en la fe —un legado que dejó la CEO de SixSens— y también en su entorno más cercano.

Cari Lapique confiesa quién es su mayor apoyo

Desde el pasado 27 de mayo hasta el próximo 13 de junio, el Teatro Real de Madrid acogerá la conocida obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta —en forma de ópera—. Como no podía ser de otra manera, numerosos rostros conocidos y de la jet set acudieron anoche a la inauguración de esta tragedia. Entre ellos, Cari Lapique, que no fue sola.

La empresaria estuvo acompañada por su hermana Myriam, su mayor apoyo desde el repentino fallecimiento de su marido y de su hija. Precisamente, a la entrada del teatro, la socialité ha bromeado sobre la figura de su hermana en su vida, a la que ve todos los días. «Somos ya pareja de hecho», ha dicho con el sentido del humor que le caracteriza.

Durante estos casi dos años, Myriam se ha volcado completamente con su hermana, hasta tal punto que ha ‘renunciado’ a parte de lo que le apetece para hacer lo que verdaderamente desea: estar cerca de su hermana Cari. De hecho, ha sido la propia viuda de Carlos Goyanes la que, en esta cita en la que ha estado su hermana, ha dicho cuál es el momento del día en el que siempre están juntas. «Cada una vive en su casa, solo viene a dormir», ha dicho.

Aunque el dolor sigue muy presente en su vida, Cari Lapique intenta poco a poco recuperar cierta normalidad arropada por los suyos. La empresaria continúa refugiándose en la discreción, en la fe y, sobre todo, en el apoyo incondicional de su hermana Myriam, convertida en su gran pilar tras la pérdida de Carlos Goyanes y Caritina. Unidas más que nunca, ambas han demostrado que su vínculo va mucho más allá del de dos hermanas, compartiendo prácticamente el día a día y afrontando juntas uno de los capítulos más duros de su historia familiar.

Con el sentido del humor que siempre ha caracterizado a Cari, la socialité intenta sobrellevar el vacío que dejaron dos de las personas más importantes de su vida. Y aunque el próximo verano volverá a remover inevitablemente los recuerdos de aquellas dolorosas fechas, lo cierto es que la empresaria cuenta con un entorno que no se ha separado de ella ni un solo instante. La presencia constante de Myriam, así como el cariño de familiares y amigos cercanos, se ha convertido en un salvavidas emocional fundamental para afrontar una ausencia que sigue pesando enormemente en el clan Goyanes-Lapique.

Aun así, Cari continúa reapareciendo poco a poco en algunos actos sociales, demostrando una fortaleza admirable pese al duro golpe sufrido. Siempre elegante y prudente ante los medios, la empresaria deja claro en cada una de sus apariciones que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, la unión familiar y el apoyo mutuo son ahora su principal motor para seguir adelante.