La casa de Isabel Pantoja en El Rocío, en lamentable estado de abandono: cabezas de gambas por el suelo, propaganda acumulada…

Hace 365 días, Isabel Pantoja hacía lo impensable: reabría las puertas de su casa de El Rocío después de casi cinco años sin poner un pie en ella. Se trata de una de las propiedades más especiales y simbólicas para la tonadillera, la cual adquirió en 2001 por apenas 93.000 €, una cifra que hoy es prácticamente inimaginable si se tiene en cuenta el valor actual de la zona. La vivienda, ubicada en plena aldea almonteña, ha sido durante décadas uno de los refugios más especiales de la artista, así como también se ha convertido en el escenario de innumerables momentos familiares y personales, como reuniones privadas, encuentros con amigos y familiares y jornadas marcadas por la devoción rociera, una tradición a la que siempre se ha sentido muy arraigada.

Sin embargo, la situación actual de la propiedad dista mucho de aquellos años de esplendor. Debido a la deuda millonaria que mantiene la tonadillera con Hacienda, el inmueble ha terminado embargado. Como no podía ser de otra manera, este complicado presente ha vuelto a poner el foco sobre el estado de la vivienda y sobre cómo se conserva a día de hoy una de las casas más conocidas de El Rocío.

En medio de la incógnita, COOL ha podido despejar todas las dudas gracias a unas fotografías en exclusiva del exterior del inmueble. En ellas, se puede apreciar un notable descuido que indica que se trata de una casa abandonada que lleva tiempo sin recibir ningún tipo de visita.

En el patio se acumulan montones de arena y hierbajos crecidos que evidencian la ausencia total de mantenimiento. También llama la atención varios vasos tirados e incluso cabezas de gambas en el suelo, como si fuera común aprovechar el morbo que sigue despertando dicha casa para acercarse a comer en su porche. La imagen es aún más impactante cuando se observa la gran puerta —con las iniciales de Francisco Paquirri— cerrada con un enorme candado prácticamente oxidado por el paso del tiempo. Además, en la entrada, continúa acumulándose la propaganda.

¿Ha ido Kiko Rivera recientemente a la casa de El Rocío?

Además de Isabel Pantoja, esta casa de estilo rústico —ubicada en una de las zonas más privilegiadas de El Rocío— también ha sido disfrutada por muchos de sus seres queridos. Entre todos ellos, destaca especialmente su hijo Kiko Rivera, con el que acaba de retomar la relación después de años distanciados. Durante este tiempo en el que han mantenido un nulo contacto, el DJ no ha pisado en ningún momento la vivienda de El Rocío —al menos no hay fotografías que lo prueben— , aunque recientemente, Antonio Rossi ha señalado que es muy probable que haya pedido acceso a la vivienda para poder dejar en ella algunas pertenencias de su madre. Un movimiento que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Ya que acaba de salir a la luz que supuestamente ha asaltado Cantora para sustraer algunos objetos personales de Paquirri, su progenitor.