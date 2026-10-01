Vota: ¿Qué te parece la visita de los Reyes a Ceuta el 13 de octubre?

La Casa del Rey ha confirmado este jueves que Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta el próximo martes 13 de octubre y Melilla un día después, el miércoles 14 de octubre. Dos meses y medio después de la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes a través de la frontera del Tarajal, el Rey podrá visitar la ciudad autónoma invadida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bloqueado en varias ocasiones el acceso del jefe del Estado a Ceuta, pese a que Felipe VI ha mostrado su apoyo al pueblo ceutí y la disposición de desplazarse, comprometiéndose incluso con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Finalmente, y tal y como ha adelantado en exclusiva OKDIARIO, el Rey podrá estar en Ceuta el 13 de octubre.

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