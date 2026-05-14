Liga EA Sports: Real Madrid - Oviedo

La realización de la Liga manipula una imagen de Florentino: parece que abronca a hinchas pero se hacía fotos

florentino pérez
Florentino Pérez se fotografía con aficionados en el palco del Bernabéu. (Getty)

Florentino Pérez fue uno de los protagonistas del duelo entre el Real Madrid y el Real Oviedo. El presidente del equipo blanco hizo oficial este jueves la convocatoria de elecciones y regresaba al Santiago Bernabéu tras estos acontecimientos. La realización de la Liga aprovechó la coyuntura para ofrecer una imagen que llevó a la confusión a muchos televidentes con el dirigente madridista.

Minutos antes del inicio del encuentro, se pudo ver durante tres segundos cómo Florentino Pérez dialoga de manera acalorada con dos aficionados dándose a entender que el dirigente estaba discutiendo con ellos. Durante muchos minutos la imagen se hizo viral en internet y parecía que era el reflejo de un hipotético nerviosismo del presidente blanco ante la próxima convocatoria electoral.

La realidad, sin embargo, salió a la luz al descanso cuando la realización televisiva mostraba la escena al completo. Florentino Pérez no estaba discutiendo ni abroncando a ningún aficionado, sino que estaba poniendo orden para que se hiciesen fotos con él en el palco presidencial. La escena mostrada antes del partido estaba completamente sacada de contexto.

En ningún momento, el presidente del Real Madrid discute con los aficionados como inicialmente había parecido por una imagen manipulada que mostró por la realización de la Liga de Javier Tebas. Florentino Pérez, de hecho, termina haciéndose los selfies sonriente con los aficionados y hasta choca la mano con ellos en un claro síntoma de que no hubo ninguna bronca.

El estadio blanco, eso sí, repartió culpas por los últimos resultados señalando a Vinicius Jr y a Kylian Mbappé. El brasileño, que fue titular, recibió pitos al inicio del encuentro, mientras que el francés fue abucheado en su entrada al terreno de juego. Ambos son los principales aludidos por un Bernabéu que no ha vivido los resultados esperados durante la presente temporada.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias