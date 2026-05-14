Ayuso: «Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, le debemos muchísimo todos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Florentino Pérez después de convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid. En medio de las críticas a nivel personal e institucional, la presidenta salió para arroparle, calificándole como «el mejor presidente que ha tenido el club en su historia» y que, tanto el Real Madrid como la ciudad, «le deben muchísimo» por el trabajo que ha hecho en su legislatura.

«Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid, creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país. Le debemos muchísimo, creo que todos, porque lo que ha hecho con el Bernabéu y, por supuesto, con el equipo ha sido exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer a ciudadanos de todos los rincones que han puesto sus ojos en nosotros y ya a partir de aquí ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras», expresó sobre Florentino Pérez.

También habló de los conciertos en el Santiago Bernabéu. La Justicia recientemente dio la razón al recurso del Real Madrid y, después de año y medio sin poder organizarse eventos de este tipo, la Audiencia Provincial puso fin al proceso penal. Una resolución que Ayuso aprobó para que el estadio madridista vuelva a ser un reclamo multitudinario. «Hay que dar equilibrio. Es para lo que también tiene que estar una administración, para regular dando equilibrio y nada más que eso».

«Compaginar el descanso de los vecinos con un recinto que estaba allí y que es el mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar eventos de esas características. Por tanto, vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera en que se pueda compaginar la vida diaria», confesó en una entrevista en esRadio. Además, ha subrayado que Florentino Pérez ha exportado la «marca Madrid» por todo el mundo y ha atraído a la región «ciudadanos de todos los rincones». «Y ya a partir de aquí ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras», apuntó Ayuso.