Así funcionan las elecciones del Real Madrid: plazos, fechas clave y candidatos

Las recientes apariciones públicas de Florentino Pérez han desencadenado en la convocatoria de elecciones para la Junta Directiva y la presidencia del Real Madrid. «Me voy a presentar para defender los intereses de los socios», explicó el dirigente del club blanco ante los medios de comunicación este martes. Dos días después, el Real Madrid ha convocado de forma oficial los comicios que se celebrarán este año y en los que la duda sigue siendo si Florentino Pérez contará con un contrincante electoral que le dispute la presidencia.

Hasta qué día se puede presentar la candidatura para presidir el Real Madrid

Con la convocatoria electoral del club de Concha Espina durante el jueves 14 de mayo, comienza de esta forma el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia y la Junta Directiva del Real Madrid. Los candidatos dispondrán de 10 días naturales, hasta el sábado 23 de mayo. No podrán hacerlo en domingos ni festivos -como este viernes en la ciudad de Madrid-, quedando designado un horario entre las 10:00 y las 14:00 horas y otro entre las 17:00 y las 19:00 horas para la presentación de las candidaturas.

Requisitos para presentarse a presidente del Real Madrid

Uno de los grandes retos que enfrentan los que aspiran a disputar la presidencia del Real Madrid al actual presidente, Florentino Pérez, es cumplir los requisitos aprobados por los socios para presentarse a la cita electoral. El candidato deberá contar con una antigüedad mínima como socio de 20 años y presentar un aval que alcance el 15% del presupuesto actual del Real Madrid. Una cifra que actualmente estaría en torno a los 187 millones de euros. Además, el resto de candidatos a la Junta Directiva deberán contar con una antigüedad de 10 años como socios, que se extiende a 15 para los vicepresidentes.

Cuántos días habría de campaña electoral para ser presidente del Real Madrid

Una vez concluya el periodo de presentación de candidaturas el sábado 23 de mayo, la Junta Electoral del Real Madrid cuenta con un plazo de 15 días para convocar las elecciones, que sólo se celebrarán si dos o más candidatos pasan el corte. En el momento de la convocatoria arrancará la campaña electoral, que convocará a las urnas a los socios que formen parte del censo electoral. El Real Madrid ha anunciado que estos pueden consultar desde el 14 al 18 de mayo su inclusión o exclusión en este listado.

Qué día serían las elecciones del Real Madrid

Unas posibles elecciones a la presidencia del Real Madrid, que únicamente se tendrían lugar si la Junta Electoral aprueba más de una candidatura, se celebrarían en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de proclamación de los candidatos. Por tanto, la llamada a las urnas para los socios madridistas se daría en un plazo menor a los 30 días desde la convocatoria de elecciones para la presidencia y la Junta Directiva en la mañana del jueves 14 de mayo.

Posibles candidatos a la presidencia del Real Madrid

Como posible rival de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, el nombre de Enrique Riquelme ha sido el que ha sonado con más fuerza, aunque por ahora ha pedido «tiempo» al dirigente merengue. El actual presidente del club blanco, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde el inicio de su segunda etapa en 2009, ya confirmó de manera pública que volverá a presentarse.

Qué pasa si sólo se presenta Florentino Pérez como presidente del Real Madrid

Como ha ocurrido en pasados comicios, Florentino Pérez podría ser el único candidato a la presidencia del Real Madrid a sus 79 años. En el supuesto de que sólo su candidatura sea validada por la Junta Electoral, el empresario español sería proclamado de nuevo como presidente del Real Madrid el día 24 de mayo; fecha inmediatamente posterior al final del plazo de presentación y validación de candidaturas.