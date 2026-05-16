La primera acción de peligro del Real Madrid ante el Oviedo la firmó Gonzalo García. El delantero tiene ganas de agradar, de demostrar, y cada oportunidad que recibe para hacerlo la aprovecha. El canterano blanco tiene el cartel de transferible, limitado de minutos, con mucha competencia arriba y con la necesidad de seguir creciendo con minutos sobre el verde. Pero él quiere intentarlo, quiere demostrar el porqué debe seguir: Gonzalo no renuncia a seguir.

Recibe escorado en la frontal, reta a su par y llega a línea de fondo tras desbordarlo para dar un pase atrás, un regalo, para un Mastantuono que se topaba con una gran pierna del portero. Esa era la primera gran acción de Gonzalo García, que antes del descanso pondría al Real Madrid a mandar con otra acción que le define muy bien: recuperación madridista, pase al ‘9’ con espacio en la frontal, giro hacia portería y disparo colocado lejos de los guantes del portero.

Gonzalo tiene mucho que aportar a este Madrid cuando se le han dado oportunidades. Ahí están sus números esta temporada, con siete goles y tres asistencias en poco menos de 1.400 minutos, titular solamente en 14 de los 37 partidos que disputó. Es un 9 de una características muy concretas, versátil, pero que se amolda a ese delantero que vive permanentemente ofreciendo desmarques y líneas de pase a sus compañeros, con el gol entre ceja y ceja.

A estos números hay que sumarle esta temporada sus números con La Rojita, titular en los siete partidos de clasificación para la Eurocopa, con seis goles y una asistencia en el pleno de victorias del equipo de David Gordo.

Gonzalo ha demostrado esta temporada que con minutos puede ofrecer cosas diferentes a cualquier otro delantero de la plantilla. Nada que ver con Vinicius o Mbappé, con otro estatus no solamente en el vestuario, sino en la opinión pública. El joven delantero, de 22 años, quiere oportunidades, sabe aprovecharlas y está dispuesto a trabajar por y para el equipo, adaptándose a cada rol.

Hay un dato que está también muy presente esta temporada y que juega muy a favor de Gonzalo. El delantero es, de momento, el futbolista con mejor acierto de cara a puerta. No por cantidad de goles, sino por la efectividad de sus disparos: uno de cada tres de sus intentos ha acabado en gol.

Las papeletas de Gonzalo

Y es que en el Real Madrid tienen una cosa clara con Gonzalo: es un jugador con potencial pero necesita minutos. La decisión que reina en el club es la de que salga en busca de los minutos y la regularidad que no le puede asegurar en estos momentos el Santiago Bernabeú. Ofertas no le van a faltar, y su salida será sencilla a un club con el nivel que necesita el canterano.

El club apostará por el traspaso y, como con jugadores como Nico Paz o Jacobo Ramón, se quedarán con un porcentaje de sus derechos y una opción de recompra ante una esperada explosión. Pese a esto, Gonzalo quiere una oportunidad, al menos que el entrenador que llegue esta próxima temporada le vea entrenar y jugar durante la pretemporada, tiempo suficiente para demostrarle de qué pasta está hecho y qué puede aportar en el nuevo proyecto blanco.