A qué hora salen los resultados de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, sondeos y cuándo se sabrá quién gana las elecciones

El Real Madrid celebra este domingo 7 de junio sus primeras elecciones presidenciales desde 2006. Desde primera hora de la mañana, los socios con derecho a voto están acudiendo a la Ciudad Real Madrid de Valdebebas para elegir entre la candidatura del actual presidente, Florentino Pérez, y la alternativa encabezada por Enrique Riquelme. La jornada electoral marcará el futuro deportivo, económico y social de la entidad blanca durante los próximos años, con decisiones clave pendientes en materia de fichajes, planificación deportiva y desarrollo institucional.

Se espera un gran desplazamiento de socios del Real Madrid hacia la Ciudad Deportiva con motivo de los comicios electorales. Las urnas de Valdebebas estarán habilitadas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva entre las 09:00 y las 20:00 horas del domingo. El desplazamiento será complicado para muchos de los socios, ya que este fin de semana convergen en la capital española varios eventos multitudinarios como la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano. Por este motivo, el Real Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos para facilitar la llegada de sus socios a Valdebebas.

Avenida del Partenón, 14 (Barajas) . Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

. Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones. Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín) . Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

. Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla. Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

Los socios que pueden ejercer su derecho a voto son aquellos incluidos en el censo electoral publicado por el club después de la convocatoria de elecciones, aunque de manera imprescindible deben cumplir estos dos requisitos: ser mayor de edad y contar con una antigüedad como socio mínima de un año. Los votantes deberán decidir entre la candidatura del actual presidente, Florentino Pérez, y la nueva propuesta del empresario alicantino Enrique Riquelme. El Real Madrid se prepara para los comicios presidenciales después de una campaña electoral repleta de promesas y propuestas por parte de ambos candidatos.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones del Real Madrid?

Una vez se cierre el plazo para la votación en las urnas del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, se procederá al recuento de votos que desvelará quién será el próximo presidente del club merengue. Se espera que el resultado se desvele esa misma noche, aunque también habrá que tener en cuenta el voto por correo. El plazo para solicitarlo se cerró el 3 de junio, mientras que la fecha habilitada para el voto concluye el sábado 6 de junio.

El proyecto deportivo, social y económico del Real Madrid aguarda una continuidad; por lo que el próximo presidente del club se confirmará el lunes 8 de junio cuando se haya procedido al recuento completo de los votos de los socios. Los aficionados madridistas y socios cuentan las horas para conocer los resultados de las elecciones presidenciales del Real Madrid, vitales para el futuro del club.

Cómo van las elecciones del Real Madrid este domingo

La jornada electoral se está desarrollando con normalidad en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, donde los socios acreditados pueden depositar su voto hasta las 20:00 horas. El club espera una importante participación en unos comicios que han despertado una gran expectación entre el madridismo al tratarse de las primeras elecciones presidenciales celebradas en casi dos décadas. Una vez cerradas las urnas comenzará el escrutinio, que permitirá conocer quién dirigirá la entidad durante los próximos años.

Cómo van las elecciones del Real Madrid este domingo

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, donde los socios acreditados pueden depositar su voto hasta las 20:00 horas. El club espera una importante participación en unos comicios que han despertado una gran expectación entre el madridismo al tratarse de las primeras elecciones presidenciales celebradas desde 2006. Una vez cerradas las urnas comenzará el escrutinio, que permitirá conocer quién dirigirá la entidad durante los próximos años.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones del Real Madrid?

Las votaciones finalizarán a las 20:00 horas de este domingo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. A partir de ese momento comenzará el escrutinio de los votos emitidos presencialmente y de los sufragios recibidos por correo, cuyo plazo finalizó el sábado 6 de junio.

Los primeros resultados podrían conocerse durante la noche del domingo, aunque la proclamación oficial del presidente dependerá de la validación definitiva de todos los votos por parte de la Junta Electoral. Una vez concluido el recuento, el Real Madrid conocerá quién será la persona encargada de liderar el club durante el próximo mandato y tomar las decisiones estratégicas que marcarán el futuro de la entidad.

Preguntas frecuentes sobre las elecciones del Real Madrid

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones del Real Madrid?

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20:00 horas de este domingo 7 de junio en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Los socios con derecho a voto pueden acudir durante toda la jornada para depositar su papeleta.

¿Quién puede votar en las elecciones del Real Madrid?

Pueden ejercer su derecho al voto los socios incluidos en el censo electoral del club que sean mayores de edad y cuenten con al menos un año de antigüedad como socios del Real Madrid.

¿Cuándo empieza el escrutinio?

El escrutinio comenzará inmediatamente después del cierre de las urnas a las 20:00 horas. La Junta Electoral procederá entonces al recuento de los votos presenciales y de los sufragios emitidos por correo.

¿Dónde se pueden seguir los resultados en directo?

Los resultados de las elecciones podrán seguirse en directo a través de Real Madrid TV y de la cobertura especial de OKDIARIO, que informará minuto a minuto sobre la participación, el escrutinio y la proclamación del próximo presidente del Real Madrid.