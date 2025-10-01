Valverde rompe su silencio: «Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar»

Fede Valverde ha emitido el comunicado para zanjar el debate tras lo ocurrido en Almaty. En el mismo asegura que no se negó en ningún momento a jugar frente al Kairat Almaty. El uruguayo se muestra muy enfadado con todo el revuelo que ha generado su suplencia en el último partido de Champions: «Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar».

«He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso», comenzó diciendo en redes sociales.

«Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos», agregó Valverde.

«Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea», concluyó.