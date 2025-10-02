El Real Madrid encuentra en Güler al nuevo Modric

El Real Madrid se marchó del Metropolitano con muchos frentes abiertos por el manotazo del Atlético. Xabi Alonso falló en el primer examen serio de la temporada, Carreras y Huijsen se vieron superados, Vinicius fue fundiéndose a negro a medida que avanzaba el partido… Mbappé, que volvió a ser letal de cara a puerta, terminó siendo lo único potable de los de Xabi Alonso. Él y un Arda Güler que fue el protagonista del espejismo de los blancos cuando lograron tomar ventaja en el marcar, precisamente con un tanto del turco.

El otomano se desmarcó como de los pocos presentables en el derbi. Cuando su equipo se vio abajo a las primeras de cambio aceleró para asistir a Mbappé con un pase que rompió líneas. Poco después exhibió llegada al área y batió a Oblak a pase de Vinicius. Participó en los dos goles del Real Madrid, uno lo marcó y otro lo sirvió. Arda Güler también protagonizó una gran actuación en Champions, contra el Kairat Almaty.

El turco orquestó las transiciones ofensivas, dio sentido al juego y volvió a manifestar su talento. Recibe y para cuando gira ya tiene mente el siguiente paso. Y nadie interpreta mejor su juego que Mbappé. El galo ha sido el rceptor de todas sus asistencias en lo que va de temporada y durante la corta pretemporada. Arda Güler asistió a Kylian en el partido amistoso contra el Tirol y una vez iniciado el campeonato ante Oviedo, Levante, Almaty y el mencionado Atlético.

Arda Güler se gana a Xabi Alonso

El inicio de curso confirma el Arda Güler que está fabricando Xabi Alonso. Un jugador diferencial con más responsabilidades en el equipo blanco. El turco es el encargado de generar juego como en su día lo fue Luka Modric. «Es mejor cuando está más cerca del balón», explicó el tolosarra. «Quiere que ayude en la creación de la jugada, tenga control de juego y que me mueva entre líneas para crear oportunidades. Me gusta», reconoció el turco.

La mayor diferencia que ha encontrado Arda Güler en estos primeros meses con Xabi Alonso es la confianza. El tolosarra está encantado con el rendimiento del turco y lo más importante es que el jugador lo está sintiendo, lo que le permite tener una seguridad que le costó encontrar con Ancelotti. Ahora mismo, se puede afirmar que en el centro del campo del Real Madrid el otomano se ha convertido en un jugador intocable, algo que parecía impensable hace no tanto.