Mbappé-Güler, una conexión letal

Nadie se entiende mejor que Mbappé y Güler dentro del campo. Ambos se complementan a la perfección, se buscan y se encuentran, para goce del Real Madrid. El francés y el turco marcan la diferencia al levantar la cabeza y regalarse balones que esta temporada, en dos ocasiones, ya han terminado en gol. Bueno, realmente en cuatro, pero un milimétrico fuera de juego invalidó uno de los tantos.

Mbappé y Güler se han repartido tres asistencias en lo que va de temporada. La última llegó en el Reale Arena. El francés tiró de magia, demostró que en estos momentos es el mejor jugador del planeta, se deshizo de su marca, pisó línea de fondo, levantó la cabeza y cedió un balón a Güler, que el turco se encargó de transformar en gol. Una diana capital para los madridistas, ya que con 10 jugadores sobre el terreno de juego ponían tierra de por medio ante la Real Sociedad antes del descanso.

Esta conexión ya apareció en la segunda jornada de Liga, cuando, en esta ocasión, fue Arda Güler quien dio un gran pase a Mbappé para que el galo terminase haciendo el primer gol del encuentro contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. Incluso, la temporada pasada, ya se encontraron en la victoria madridista contra el Borussia Dortmund en la Champions. En esa ocasión, el turco asistió al francés.

Sin duda, esta es una de las grandes conexiones con las que cuenta Xabi Alonso dentro del campo. Ambos se entienden a la perfección y lo demuestran en jugadas como la que firmaron ante el Oviedo o frente a la Real Sociedad. Parece complicado que alguien saque del once titular al turco en estos momentos, por lo que ambos están condenados a seguir encontrándose dentro del terreno de juego.

El momento de Mbappé

Es el mejor jugador del mundo en estos momentos y ponerlo en duda es, cuanto menos, osado. Kylian Mbappé es un jugador totalmente diferencial, un futbolista que desequilibra la balanza a favor de su equipo cada vez que entra en juego. Contra la Real Sociedad lo volvió a hacer con un partido, simplemente, brillante. Especialmente en el primer tiempo, donde Gil Manzano todavía no había entrado en acción para perjudicar gravemente al Real Madrid.

El francés ya suma esta temporada cuatro goles en las cuatro primeras jornadas de Liga. Sólo se quedó sin ver portería ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Además, está marcando dianas muy importantes, ya que son las que abren el marcador.

Güler es capital

Por otro lado, Arda Güler está siendo capital dentro del terreno de juego. El turco ya suma tres dianas en lo que va de temporada y se ha consolidado como un titular indiscutible. Con la llegada de Bellingham en las próximas semanas, Xabi tendrá que hacer hueco al inglés, pero parece complicado que alguien toque al otomano.