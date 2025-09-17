Cuántos partidos se perderá Trent Alexander Arnold con el Real Madrid

El Real Madrid no podrá contar con Trent Alexander Arnold durante una buena temporada. En apenas dos minutos ante el Marsella, el lateral inglés se tiró al suelo después de notar molestias musculares y el club ha confirmado este miércoles que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Una baja que genera problemas para el conjunto blanco de cara a lo que está por venir en el calendario, donde hay partidos trascendentales.

Según informaron los médicos de Valdebebas, el ex del Liverpool podría estar fuera entre seis y ocho semanas de baja. Si seguimos esos parámetros, en Liga está prácticamente confirmado que no esté en las cinco próximas jornadas frente a Espanyol, Levante, Atlético, Villarreal y Getafe. Por lo que la duda sería que, en caso de ampliarse esas dos semanas, tampoco estaría disponible contra Barcelona, Valencia y Rayo.

En Champions, su baja está confirmada ante Kairat Almaty y la Juventus, siendo un enigma que pueda llegar en plenas condiciones para el duelo en Anfield ante el Liverpool. Sumando todos los duelos, Trent se perdería un mínimo de siete partidos y un máximo de once en el peor de los casos.

Trent Alexander Arnold, objetivo Clásico y Anfield

El objetivo es que pueda llegar a tiempo para el Clásico en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre, lo que sería exactamente cinco semanas y media de recuperación. Xabi Alonso sabe que es un partido crucial de la temporada frente al rival directo y quiere tener el máximo número de efectivos posibles, y más para una zona donde estaría un jugador tan veloz como Raphinha.

En caso negativo, la siguiente fecha será contra el Liverpool el próximo 4 de noviembre, lo que sería más factible, ya que tendría casi siete semanas de descanso. Todo dependerá de cómo responda el inglés al tratamiento, algo que obligará a Dani Carvajal de forma continua (a la espera de su sanción en Champions) a tomar su testigo después de su larga lesión.