Mourinho mima a Güler

Mourinho no pierde de vista a sus futbolistas. Aunque todavía no ha dirigido ni un sólo entrenamiento al frente del Real Madrid, el técnico portugués está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre con sus jugadores durante el Mundial y uno de los casos en los que ya ha intervenido es con Arda Güler. La temprana eliminación de Turquía ha supuesto un duro golpe para el joven madridista, que había llegado al Mundial con la ilusión de liderar a su selección y salir reforzado de una gran cita internacional. La realidad ha sido muy diferente.

El combinado otomano ha dicho adiós al Mundial después de encadenar dos derrotas consecutivas. Primero cayó ante Australia por 2-0 en Vancouver y después volvió a tropezar frente a Paraguay por 0-1 en un encuentro que terminó de condenar sus opciones. Los turcos ni siquiera fueron capaces de aprovechar que los sudamericanos jugaron toda la segunda parte con diez futbolistas tras la expulsión de Miguel Almirón. Dos partidos, cero puntos y ningún gol marcado. Un fracaso difícil de digerir para una selección que soñaba con dar guerra en el torneo.

Uno de los grandes damnificados ha sido Arda Güler. El centrocampista del Real Madrid era la gran esperanza de Turquía y buena parte de las expectativas del país estaban depositadas sobre sus botas. Sin embargo, el contexto nunca le ayudó. Australia y Paraguay identificaron rápidamente que era el principal generador de juego del equipo y diseñaron planes específicos para minimizar su influencia. Marcajes constantes, ayudas permanentes y mucha agresividad en cada recepción.

El madridista ha intentado asumir responsabilidades, pedir el balón y liderar los ataques de su selección, pero se ha encontrado demasiado solo. La falta de pegada de Turquía y los problemas colectivos han terminado por neutralizar a un futbolista que apenas ha podido dejar algunos destellos aislados de su enorme talento. Ni goles ni asistencias para un jugador acostumbrado a marcar diferencias cuando tiene espacios para pensar.

La eliminación ha dejado tocado al futbolista, algo que Mourinho detectó inmediatamente. Según ha podido saber OKDIARIO, el técnico portugués no tardó en ponerse en contacto con Arda Güler tras confirmarse el desastre mundialista. El mensaje fue claro: tranquilidad, descanso y cabeza arriba. Mourinho le transmitió que lo ocurrido con Turquía no cambia absolutamente nada los planes que tiene con él en el Real Madrid.

Una pieza clave

De hecho, el entrenador considera que Arda puede ser una de las piezas más importantes de su proyecto. Mourinho cree que el turco tiene condiciones para convertirse en un jugador diferencial dentro de un sistema que busca velocidad, verticalidad y talento en los últimos metros. Su capacidad para filtrar pases, romper líneas y decidir partidos en espacios reducidos encaja perfectamente en la idea que el portugués quiere implantar.

En Valdebebas entienden que este Mundial debe servirle como aprendizaje. Ha conocido la presión de ser el líder absoluto de una selección y también la frustración de comprobar que el talento no siempre es suficiente cuando el colectivo no acompaña. Ahora toca pasar página. Turquía cerrará su participación frente a Estados Unidos, pero la verdadera noticia para Arda Güler empieza después. Mourinho le espera en Madrid con la intención de convertirle en uno de los nombres propios de la próxima temporada.