Oficial: Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto

Pedro Martínez ya es oficialmente el nuevo entrenador del Real Madrid. El club blanco ha anunciado la llegada del hasta ahora técnico del Valencia, que sustituye a un Sergio Scariolo cuya marcha había sido comunicada poco antes. El de Barcelona (65 años) se pondrá al frente por primera vez de uno de los dos grandes equipos del baloncesto español tras su exitosa etapa como taronja. Esta temporada ganó Supercopa y Liga Endesa.

El Real Madrid cerró a Pedro Martínez en una operación relámpago que comenzó el pasado sábado en Barcelona, donde el catalán se reunió con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros. Estos, en su regreso a la directiva de la sección de baloncesto, le ofrecieron pagar su cláusula de un millón más 1,2 netos anuales con un contrato hasta 2029.

Pedro Martínez no se lo pensó dos veces y comunicó al Valencia que se marchaba al Real Madrid tan sólo unos días después de levantar el título de Liga en Barcelona. El club presidido por Juan Roig trató de retenerle con una oferta importante de ampliación, pero el entrenador ya tenía decidido que su futuro sería blanco, como así se ha anunciado.

El ex del Valencia es el segundo técnico más veterano de la ACB y pronto podría adelantar a Aíto García Reneses para convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la máxima competición del baloncesto español. Pedro Martínez cuenta con un amplio currículum en la Liga, pero nunca había tenido hasta ahora la oportunidad de liderar el vestuario del club más exigente de España.

El cuerpo técnico de Pedro Martínez

Su revolucionario estilo de juego y esa gran temporada 2025-26 en Valencia han encandilado a un Real Madrid que también ha incorporado a Paco Redondo. El hasta ahora ayudante de Chus Mateo en la selección española y director de las categorías inferiores en la Federación Española de Baloncesto vuelve al banquillo blanco como segundo entrenador de su paisano Pedro Martínez.

Lo que aún falta por conocer es el resto del cuerpo técnico de Pedro Martínez, ya que tras la marcha de Scariolo y Luis Guil hay una serie de nombres cuyo futuro es incierto. Todo indica que los hombres de confianza que trajo consigo el italiano (Stefan Ivanovic, Matteo Cassinerio y David Jimeno) saldrán, mientras que los de la casa (Lolo Calín y Pepe Blanco), que estuvieron junto a Redondo en toda la era Pablo Laso y luego Mateo, seguirán.

Histórico en Valencia

Pese a haber recibido cientos de críticas en los últimos días por marcharse al Real Madrid, Pedro Martínez es historia del Valencia Basket. Es el artífice de las únicas dos Ligas en la historia del cuadro taronja (2017 y 2026) y recientemente quien clasificó a los valencianos a la primera Final Four de Euroliga de su historia.

Lo hizo a lo grande, cargándose a un Panathinaikos que iba a ser el anfitrión en el OAKA Arena de Atenas tras perder los dos primeros partidos del play off en el Roig Arena. Pedro se pondrá manos a la obra para confeccionar la plantilla junto a Sánchez, responsable de la sección, y Herreros en su vuelta a la dirección deportiva. El primer fichaje en realizarse podría ser el de Jaime Pradilla, su jugador estos años en Valencia y gran deseo del Real Madrid.

Comunicado oficial

«El Real Madrid C. F. y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029», reza el comunicado del club blanco.