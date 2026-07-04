Lyles no será rival para el Real Madrid: encuentra franquicia y volverá a la NBA

Trey Lyles no será rival, por suerte, para el Real Madrid. El ya ex jugador blanco ha conseguido su objetivo desde que el pasado verano llegó a España: volver a la NBA. Lo hará de la mano de los Minnesota Timberwolves, franquicia que le ha ofrecido un año de contrato. Tras su breve paso por el equipo madridista (sólo una temporada), la estrella canadiense regresa a Estados Unidos.

El Real Madrid, con Sergio Rodríguez al frente, intentó renovar a un Lyles que él mismo manifestaba sentirse muy a gusto en la ciudad. Este pedía alrededor de ocho millones netos por tres temporadas y había clubes de la Euroliga dispuestos a realizar tal desembolso, como Fenerbahce o Hapoel Tel Aviv. En aquel momento, los blancos no podían cumplir sus exigencias, pues tenían claro que Mario Hezonja seguiría.

En cualquier caso, Lyles ha logrado encontrar esa vía de regreso hacia el baloncesto estadounidense, donde militó durante 10 años antes de unirse al Real Madrid el pasado verano. Los Timberwolves serán su sexto destino distinto tras jugar anteriormente para Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons y Sacramento Kings.

Según el periodista especializado en la NBA Michael Scotto, Lyles ha acordado ese contrato de un año con la franquicia de Minnesota. El ala-pívot se despidió del Real Madrid en las últimas semanas tras cerrarse la temporada para los blancos con la dramática eliminación en la Liga Endesa. Y recientemente el club anunciaba su salida. Unos días más tarde, sabemos que volverá a Estados Unidos con 30 años (31 en noviembre).

Lyles y el Madrid, caminos distintos

«El Real Madrid C.F. comunica que Trey Lyles ha finalizado su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid le agradece su entrega, su profesionalidad y su compañerismo a lo largo de toda la temporada y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas», rezaba el comunicado del club.

Lyles, pese a sus claroscuros durante determinados momentos del curso, fue el máximo anotador y el jugador mejor valorado del Real Madrid en la Euroliga (promedios de 13,5 puntos y 15,1 créditos). Su gran actuación, sin éxito final, se produjo en el partido por el título europeo en Atenas, donde hizo soñar al madridismo con sus 24 encestes y 5/6 en triples contra el Olympiacos.

Eso no evitó que el canadiense se librase de las lógicas críticas tras un año en blanco, el primero desde 2011, algo que también ha terminado con la etapa de Sergio Scariolo en el banquillo del Real Madrid. Los blancos ya saben que no sufrirán a Lyles desde otro bando de la Euroliga en la 2026-27 y reforzarán la posición de ‘3-4’ para llenar ese vacío.