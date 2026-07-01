Oficial: Lyles no seguirá en el Real Madrid

Trey Lyles no seguirá en el Real Madrid. La salida del jugador canadiense ya es oficial tras anunciarla el club blanco en la tarde de este miércoles. El ala-pívot llegó el pasado verano procedente de los Charlotte Hornets de la NBA y en su única temporada como madridista ha encandilado a muchos.

Sin embargo, como contamos en este periódico tras la Final Four de Atenas, para la entidad blanca era imposible igualar el resto de ofertas que tiene en la Euroliga y, por supuesto, la de un posible regreso a Estados Unidos. Lyles espera que aparezca alguna franquicia que lo quiera hasta el próximo 20 de julio.

«El Real Madrid C.F. comunica que Trey Lyles ha finalizado su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid le agradece su entrega, su profesionalidad y su compañerismo a lo largo de toda la temporada y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas», reza el comunicado del club.

Lyles no ocultó su felicidad en Madrid durante toda la temporada mediante su seguida cuenta en las redes sociales, donde mostraba los cafés que visitaba y los puntos emblemáticos de la ciudad que le atraían. Su gusto por la capital de España no ha vencido a lo económico, ya que el ala-pívot, como decimos, tiene importantes propuestas de clubes de la Euroliga.

Los números de Lyles

Lyles, pese a sus claroscuros durante determinados momentos del curso, fue el máximo anotador y el jugador mejor valorado del Real Madrid en la Euroliga (promedios de 13,5 puntos y 15,1 créditos). Su gran actuación, sin éxito final, se produjo en el partido por el título europeo en el OAKA Arena, donde hizo soñar al madridismo con sus 24 encestes y 5/6 en triples.

Eso no evitó que el canadiense se librase de las lógicas críticas tras un año en blanco, el primero desde 2011, algo que ha terminado con la etapa de Sergio Scariolo al término de su primera temporada en el banquillo del Real Madrid. Los blancos, de no volver a la NBA, sufrirán a Lyles desde otro bando en la 2026-27.